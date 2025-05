Salvador e SP recebem edições do Café com WFM

A SISQUAL® WFM promoveu, em abril e maio deste ano, nas cidades de Salvador (BA) e São Paulo (SP), respectivamente, as duas primeiras edições do Café com WFM, uma série de encontros exclusivos que reuniu especialistas, clientes e parceiros para discutir os desafios e soluções em gestão da força de trabalho (Workforce Management – WFM). A iniciativa teve como objetivo aproximar o mercado de trabalho das estratégias de WFM, por meio da troca de experiências, networking, apresentação de cases de sucesso e geração de novas oportunidades de negócio.

José Pedro Fernandes, vice-presidente da SISQUAL® WFM, afirma que os dois eventos superaram as expectativas. Segundo ele, na pesquisa de satisfação promovida pela empresa, mais de 90% dos participantes avaliaram o encontro de forma positiva. “É importante destacar que a maioria dos presentes afirmou que a experiência superou suas expectativas e mais de 80% reconheceram os benefícios diretos da gestão automática de escalas na melhoria das operações dos seus negócios”, informa.

O especialista ressalta que os feedbacks obtidos são fundamentais para o aperfeiçoamento contínuo da ferramenta. “As informações colhidas durante os eventos ajudam a moldar nossas soluções às reais necessidades dos clientes”.

As primeiras edições, conforme explica o profissional, focaram no setor da saúde — um dos segmentos com maior crescimento e representatividade para a SISQUAL® WFM no Brasil — reforçando o compromisso da empresa com esse setor.

Gestão da força de trabalho em foco

De acordo com José, durante os encontros, temas como automatização de escalas e horários, gestão de pessoas, estratégias de retenção de talentos e promoção da qualidade de vida no ambiente de trabalho ganharam ênfase nos debates.

“Tudo isso foi contextualizado com as funcionalidades da SISQUAL® WFM, evidenciando como a solução pode contribuir para o aumento da produtividade e da qualidade nos serviços prestados”, acrescenta.

O primeiro encontro, realizado no dia 29 de abril, teve como tema “O Poder do WFM: Otimizando Escalas e Valorizando Pessoas”. O evento contou com a presença do palestrante convidado, Marcelo Carvalho, gerente de Administração de Pessoal do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS).

Já o Café com WFM em São Paulo teve como tema central “Acreditação e WFM: Um Elo para a Eficiência Operacional” e contou com a participação da palestrante Liliane Nunes Aires, avaliadora dos processos de Acreditação JCI e ONA.

O vice-presidente da SISQUAL® WFM elucida que o formato das edições do Café com WFM foi pensado para estimular a troca de experiências entre os participantes. “Com a presença de palestrantes especialistas em temas relevantes, a proposta dos encontros foi propiciar debates dinâmicos sobre inovação, digitalização de processos e gestão eficiente, favorecendo o diálogo entre profissionais e promovendo um ambiente para networking e aprendizado”, detalha.

A proposta agora é expandir o evento para outras cidades estratégicas, alinhadas ao plano de crescimento da SISQUAL® WFM. “Outro objetivo para as próximas edições é diversificar os conteúdos abordados, ampliando o foco para setores como varejo, hotelaria e demais temas que também se beneficiam das soluções de gestão de força de trabalho”, conclui Fernandes.

Para mais informações, basta acessar: www.sisqualwfm.com