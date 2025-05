IA acelera processos seletivos e aumenta eficiência

A tecnologia está transformando todos os setores, e o recrutamento não fica de fora. Nos últimos anos, o uso de inteligência artificial (IA) em processos seletivos tem se tornado cada vez mais comum, oferecendo novas formas de avaliar e selecionar talentos com mais precisão e agilidade. De acordo com o relatório "The Future of Recruiting 2024" do LinkedIn, 62% dos profissionais de recrutamento expressam otimismo quanto ao impacto da inteligência artificial nos processos seletivos. O estudo também aponta que 71% dos profissionais brasileiros afirmam que as ferramentas de IA podem melhorar o seu desempenho no trabalho.

Nesse cenário, algumas empresas têm adotado plataformas desenvolvidas para integrar inteligência artificial em diferentes etapas do recrutamento. Um exemplo é o HRelper, que atua na triagem e organização de currículos com apoio de agentes de IA. Essas ferramentas permitem centralizar informações sobre vagas, organizações, departamentos e candidatos em ambientes digitais unificados. Com esse tipo de solução, os profissionais de recrutamento conseguem acompanhar o andamento dos processos e organizar as candidaturas em fluxos mais estruturados.

A inteligência artificial vem sendo aplicada para análise de grandes volumes de dados, permitindo a triagem de currículos com base em critérios diversos. A expectativa, é que a tecnologia contribua para decisões mais objetivas, auxiliando na redução de vieses associados à triagem exclusivamente humana.

Um dos principais benefícios observados com o uso da IA é o aumento da eficiência nas etapas iniciais de recrutamento. Por meio de um agente de inteligência artificial, a plataforma consegue filtrar candidatos com base em critérios variados, como habilidades técnicas, experiências prévias e compatibilidade cultural. O agente de IA realiza uma análise profunda dos dados, considerando não apenas os requisitos técnicos, mas também aspectos comportamentais, aumentando a assertividade nas contratações. Esses benefícios são percebidos por empresas que já adotam o HRelper, como é o caso da Rising Capital Humano, que já conduziu processos seletivos para empresas como McDonald's, MSC, Camil, Cofco Agri e Nita. Fabio Sartori, fundador da empresa, destaca: "Os nossos processos ganharam mais produtividade e assertividade. Com o HRelper, conseguimos reduzir o tempo total do processo em 7 dias já numa primeira etapa, e a expectativa é reduzir 15 dias desse tempo. A triagem mais rápida permite apresentar os candidatos aos nossos clientes de forma mais ágil e organizada."

A T2S, empresa de tecnologia da informação, também utiliza a solução em seus processos internos. Rodrigo Salgado, diretor-executivo da T2S, comenta: "Usamos o HRelper como solução para nossa página de vagas, embutida no nosso próprio site institucional. Aumentamos muito a quantidade de submissões para nossas vagas abertas e agora temos a possibilidade de analisar massivamente centenas de currículos, nos mais diferentes espectros necessários."

Outro aspecto observado é a centralização de informações e a automação de etapas relacionadas à comunicação e ao acompanhamento de candidatos ao longo dos processos seletivos. A inteligência artificial da solução atua em diversas etapas do recrutamento, desde a análise automática de currículos até a gestão de etapas e comunicação com candidatos. Essa divisão de tarefas permite que as equipes de RH concentrem esforços em decisões estratégicas, enquanto parte das atividades operacionais é delegada a sistemas automatizados.

Além disso, relatos de uso indicam a adoção de práticas voltadas à proteção de dados e conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), com atenção à confidencialidade das informações dos candidatos.

Com uma gestão integrada e automatizada, a plataforma permite que os profissionais de recursos humanos concentrem seus esforços em atividades estratégicas, enquanto a tecnologia realiza a triagem, organização e comunicação com os candidatos. A adoção de soluções baseadas em inteligência artificial tem contribuído para tornar os processos mais ágeis, estruturados e compatíveis com as novas exigências do mercado de trabalho.

Website: https://hrelper.com/