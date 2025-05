MultiBank Group vence prêmio de 'Token Mais Valioso com Lastro em Ativos' na Crypto Expo Dubai 2025

O MultiBank Group, a maior instituição de derivativos financeiros do mundo com sede em Dubai, foi reconhecido como o emissor do 'Token Mais Valioso com Lastro em Ativos' na Crypto Expo Dubai 2025, realizada de 21 a 22 de maio no Dubai World Trade Centre.

MultiBank Group, the world’s largest financial derivatives institution headquartered in Dubai, has been recognized as the issuer of the ‘Most Valuable Asset-Backed Token’ at Crypto Expo Dubai 2025, held from May 21–22 at the Dubai World Trade Centre.

Como principal evento de fintech da região, a Crypto Expo Dubai atrai inovadores e líderes formadores de opinião de todo o mundo para discutir os mais recentes desenvolvimentos em tecnologia descentralizada. A premiação ressalta o papel pioneiro do MultiBank Group na tokenização de ativos do mundo real (RWAs) e na oferta de soluções seguras e regulamentadas para o mercado.

Naser Taher, Fundador e Presidente do MultiBank Group, afirmou: “Estamos orgulhosos em receber o prêmio de 'Token Mais Valioso com Lastro em Ativos' na Crypto Expo Dubai 2025. Este reconhecimento reflete nosso compromisso com o avanço das tecnologias blockchain que reforçam a transparência, a proteção do investidor e o uso na economia digital. Nosso foco continua sendo moldar o futuro das finanças mediante produtos digitais compatíveis e com lastro em ativos."

O token premiado $MBG é um produto da inovação contínua do MultiBank Group, que proporciona um vínculo prático entre as finanças tradicionais e plataformas emergentes. Ao alavancar RWAs, a empresa oferece aos investidores estabilidade e garantia regulatória, qualidades que a diferenciam em um dinâmico panorama de criptomoedas.

Esta última homenagem se soma ao crescente portfólio do MultiBank Group de mais de 80 prêmios internacionais e consolida sua posição como líder em mercados convencionais e no mundo em rápida evolução das finanças impulsionadas por tecnologia.

SOBRE O MULTIBANK GROUP

O MultiBank Group, estabelecido na Califórnia, EUA, em 2005, é líder mundial em derivativos financeiros. Com mais de 2 milhões de clientes em mais de 100 países e um volume diário de negociação superior a US$ 35 bilhões, oferece uma ampla gama de serviços de corretagem e gestão de ativos. Reconhecido por suas soluções de negociação inovadoras, sólida conformidade regulatória e atendimento excepcional ao cliente, o Grupo é regulado por mais de 17 autoridades financeiras de primeiro nível em cinco continentes. Suas plataformas premiadas oferecem alavancagem de até 500:1 em divisas, metais, ações, commodities, índices e criptomoedas. O MultiBank Group recebeu mais de 80 prêmios internacionais por excelência em negociação e conformidade regulatória. Para mais informações, acesse o site do MultiBank Group.

