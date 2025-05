M2M inicia nova fase com expansão de mercados e nova marca

A M2M entra em uma nova fase. Com um novo posicionamento e atuação em novos mercados em soluções IoT para infraestrutura urbana inteligente no Brasil.

O movimento de transformação foi apresentado, em primeira mão, aos colaboradores no início de maio, em um encontro que reuniu os resultados do ano até o momento e revelou as direções estratégicas para os próximos meses.

“Estamos expandindo com consistência, preparados para atender às novas demandas do setor público e privado. A nova M2M é mais ampla, mais conectada e ainda mais comprometida com a entrega de valor para cidades e concessionárias”, afirma Felipe Fulgêncio, CEO da M2M.

E os números refletem essa trajetória de crescimento. A empresa já ultrapassou a marca de 350 mil pontos vendidos com o NOX Smart Lighting, sua solução para telegestão da Iluminação Pública, impactando mais de 30 cidades brasileiras . A mesma é uma parceria estratégica entre a M2M e a TIM Brasil, combinando tecnologia de ponta com conectividade NB-IoT de alta disponibilidade. Um marco importante deste ano será a primeira cidade 100% conectada com a nossa solução: Canoas (RS), referência em eficiência energética e inovação em iluminação pública. Outro destaque dessa solução é ser o primeiro SIP (Sistema de Iluminação Pública) com telegestão do Brasil a ser homologado pelo Inmetro, um passo fundamental para elevar o padrão de qualidade e confiabilidade no setor. (Imagem anexada)

“Inovação não é apenas um discurso aqui na M2M — ela acontece todos os dias, nos nossos produtos, processos e nas relações que cultivamos com clientes, parceiros e colaboradores”, destaca Ronaldo Sousa, Diretor da M2M.

Com parceiros globais e atuação local, a empresa oferece soluções IoT para cidades inteligentes, com suporte local e uma entrega que considera a realidade brasileira. O novo portfólio contempla, além da telegestão de iluminação pública, diversas soluções IoT para os mercados de energia e água. Algumas destas soluções serão lançadas no Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica (SENDI), que acontecerá em Belo Horizonte, de 27 a 30 de maio, no Expominas.

O SENDI marcará o lançamento oficial do novo posicionamento da M2M, ocasião em que a empresa será patrocinadora oficial. Além disso, durante o evento, Felipe Fulgêncio participará de um workshop exclusivo sobre Iluminação Pública sobre “Consumo e faturamento de energia elétrica nos sistemas de IP”, promovido pela ABCIP e pela ABRADEE. A programação completa pode ser acessada em: https://sendi.org.br/abcip.html.



No início de maio, a novidade foi apresentada em primeira mão para os colaboradores da empresa, na reunião trimestral de resultados. “Cada resultado é fruto de uma rede de pessoas comprometidas com nosso propósito. Agradecemos a cada colaborador, parceiro e cliente que caminha com a gente nessa jornada”, conclui Felipe Fulgêncio.

A M2M vive a inovação e está preparada para os novos desafios das cidades no Brasil e no mundo.

Website: http://m2m.tec.br