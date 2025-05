Vila Mariana ganha projeto para viver bem e investir

A incorporadora Huma lança a Huma Connect, nova linha de produtos com objetivo de oferecer empreendimentos que unam qualidade construtiva e eficiência para atender um público mais abrangente, formado tanto por quem busca o primeiro imóvel quanto por investidores que procuram oportunidades acessíveis. O primeiro lançamento aconteceu no dia 22 de março, em parceria com a incorporadora Benx, no bairro da zona sul de São Paulo.

O Viva Benx Estação Vila Mariana fica a poucos metros de três estações do metrô e terá 379 apartamentos residenciais, sendo que há 90 unidades exclusivas para HIS (habitação interesse social) e outras 49 reservadas para HMP (habitação mercado popular). O edifício contará com 18 áreas comuns, incluindo piscina, sala delivery, churrasqueira, minimarket, lavanderia e coworking com sala de reunião.

“A iniciativa representa um avanço em nossa estratégia, ampliando a atuação para atender diferentes perfis de compradores e sendo fiel à inovação e à excelência. Vamos atender tanto quem busca realizar o sonho da casa própria como quem pensa em investir, especialmente na locação por temporada”, declara Rafael Rossi, diretor proprietário da Huma e da Conviva Stay.

A Huma Connect nasce para oferecer um novo padrão de moradia urbana, combinando praticidade, localização estratégica e custo-benefício. Com um projeto moderno, completo e atrativo, o empreendimento agrega soluções para atender variados públicos.

“Acreditamos que inovação e qualidade não precisam estar restritas a um nicho. A Huma Connect é um movimento natural para ampliar nossa atuação e oferecer ao mercado soluções. Seguimos pensando além do imóvel e priorizando o impacto positivo na vida das pessoas e no entorno, mas agora com um alcance ainda maior", afirma Rossi.

Aluguel short stay

Além da criação da Huma Connect como submarca de produtos, a incorporadora Huma possui uma empresa de gestão de ativos, a Conviva Stay, que oferece gestão especializada em locações de curta e longa temporada, e que adiciona mais uma possibilidade de valorização aos empreendimentos lançados.

“É uma alternativa para rentabilizar as unidades, sem complicação. Ao desenharmos um empreendimento já com a gestão de short e long stay estruturada, oferecemos um produto alinhado às tendências do setor. Isso facilita tanto a comercialização das unidades quanto a experiência do investidor, que adquire um imóvel pronto para gerar renda desde o primeiro dia", diz o executivo.

A Conviva Stay atende não só os empreendimentos da própria Huma, mas também a outras incorporadoras que desejam agregar a oferta do serviço aos seus lançamentos e unidades em estoque. Rossi destaca que a parceria com gestoras especializadas de short e long stay agrega valor ao projeto desde a concepção, garantindo que os imóveis atendam às demandas do mercado. Esse valor também se reflete ao proprietário, que tem a opção de receber o imóvel já decorado e operando a locação, obtendo um ganho médio de até 50% mais em receita em comparação ao aluguel tradicional de longo prazo.

“A terceirização da administração garante que a precificação seja ajustada conforme a demanda, que a manutenção esteja sempre em dia e que as unidades sejam promovidas nos principais canais de hospedagem, aumentando a taxa de ocupação. O resultado é um modelo que potencializa o investimento, unindo as vantagens da propriedade imobiliária à liquidez do mercado de hospedagem”, completa Rossi.

