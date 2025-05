Diretor de tecnologia da NielsenIQ, Mohit Kapoor, nomeado para o prêmio de Executivo do Ano no Global Tech & AI Awards por liderar a transformação tecnológica baseada em IA da NIQ

A NielsenIQ (NIQ) tem o prazer de anunciar que Mohit Kapoor, diretor de tecnologia, foi eleito o Executivo do Ano no primeiro Global Tech & AI Awards. Esta homenagem reconhece a liderança extraordinária e as contribuições visionárias de Mohit para a indústria de tecnologia, particularmente no campo da inteligência do consumidor alimentada por inteligência artificial.

"É uma satisfação imensa receber o prêmio de Executivo do Ano no Global Tech & AI Awards. Este reconhecimento é uma demonstração do trabalho extraordinário e dedicação de toda a equipe da NielsenIQ”, disse Mohit Kapoor, diretor de tecnologia da NIQ. “Juntos, redefinimos a inteligência do consumidor e do varejo, utilizando a IA para fornecer insights incomparáveis ??e incentivar mudanças relevantes no setor."

Sob a liderança de Mohit, a NIQ adotou uma abordagem fundamentada em inteligência artificial para sua ambição de transformação digital, que incluiu um investimento de 400 milhões em tecnologia e a migração de sua base global de clientes para o Discover, uma plataforma unificada baseada em nuvem que integra perfeitamente dados de painel de consumidores e medições de varejo coletados por meio de 3 trilhões de transações a cada semana para oferecer análises diferenciadas e em tempo real aos tomadores de decisão em marketing, branding e estratégia de consumo.

A plataforma integrada Discover da NIQ revolucionou como 23.000 consumidores de bens de consumo e varejo em 90 países utilizam e tiram proveito dos dados para fazer escolhas estratégicas em tempo real.

Na posição de diretor de tecnologia, Mohit promove um ambiente de cooperação e inovação constante na NIQ, capacitando os 1.200 cientistas de dados, 2.000 engenheiros e 2.500 especialistas em análise da empresa do mundo inteiro. Além disso, também firmou alianças estratégicas com empresas de tecnologia de ponta para moldar suas estratégias de produtos e ampliou as funcionalidades da plataforma NIQ por meio de colaborações com Microsoft Azure, Google Cloud e Snowflake.

Ao longo de seus 30 anos de carreira, Mohit promoveu incessantemente a inovação digital transformadora em várias áreas. Antes de ingressar na NIQ, Mohit ocupou cargos de liderança sênior em empresas como a TransUnion, HSBC, Accenture, Coopers & Lybrand e EDS. Foi reconhecido por seu impacto no setor com o prêmio Chicago CIO of the Year (2017) e como um dos 100 líderes mais influentes em tecnologia da ComputerWorld.

Sobre a NielsenIQ

A NielsenIQ (NIQ) é uma empresa líder em inteligência de consumo, proporcionando a compreensão mais completa do comportamento de compra dos consumidores e revelando novos caminhos para o crescimento. A NIQ se uniuàGfK em 2023, reunindo dois líderes do setor com um alcance global inigualável. Nosso alcance global abrange mais de 90 países, cobrindo aproximadamente 85% da população mundial e mais de US$ 7,2 trilhões em gastos globais de consumo. Com uma leitura holística do varejo e os insights mais abrangentes sobre o consumidor – fornecidos por meio de análises avançadas com o uso de plataformas de última geração –, a NIQ oferece o Full View™. Para mais informações, acesse www.niq.com.

