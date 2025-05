Car-T Cell é esperança para pacientes com mieloma múltiplo

O mieloma múltiplo, um tipo de câncer hematológico, agora pode ser tratado no Brasil por meio da terapia celular Car-T Cell, uma abordagem inovadora que já revolucionou o tratamento de outras doenças oncológicas.

No entanto, o procedimento é indicado apenas para pacientes em estágio avançado da doença, quando as terapias convencionais não apresentam mais resultados satisfatórios.

Estudos recentes da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO) demonstram que o CAR-T Cell pode reduzir em até 74% o risco de progressão do mieloma múltiplo, proporcionando novas possibilidades para pacientes que antes tinham poucas opções de tratamento. A terapia consiste na reprogramação das células de defesa do próprio paciente para que ataquem as células cancerígenas de forma mais eficiente e direcionada.

De acordo com o médico hematologista Guilherme Muzzi, a terapia Car-T Cell representa uma mudança de paradigma no tratamento do mieloma múltiplo avançado, oferecendo uma nova chance para pacientes que já esgotaram outras opções terapêuticas.

“Com essa tecnologia, temos a possibilidade real de controlar a progressão da doença e melhorar a qualidade de vida dos pacientes”, afirma o especialista.

Com essa alternativa, ele acredita que a qualidade de vida e a sobrevida dos pacientes podem ser significativamente ampliadas, marcando um avanço na oncologia e trazendo novas perspectivas para quem enfrenta a doença.

