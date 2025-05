Alta de carros elétricos exige proteção e infraestrutura

O ano de 2024 registrou o maior volume de vendas de veículos elétricos no Brasil, com 177.358 unidades eletrificadas leves emplacadas, de acordo com a Associação Brasileira de Veículos Elétricos (ABVE). Esse número representa um crescimento de 89% em relação aos 93.927 registros contabilizados em 2023. Para 2025, a entidade projeta um crescimento adicional de 40% no setor.

A transição para tecnologias de transporte baseadas em eletrificação tem sido adotada como alternativa à frota movida a combustão, com foco na redução de emissões. Essa transformação envolve adequações estruturais, investimentos em infraestrutura e mudanças de comportamento por parte de usuários e instituições.

Um dos principais pontos de atenção continua sendo a infraestrutura de recarga. Em 2024, o Brasil alcançou a marca de 12 mil pontos de recarga públicos. Para 2025, a expectativa é a instalação de aproximadamente 2.500 novas estações.

Fontes do setor indicam a necessidade de medidas adicionais para garantir a confiabilidade das instalações elétricas, considerando o aumento da demanda por recarga veicular e os riscos associados a surtos elétricos e descargas atmosféricas.

Segundo os dados do Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE/ELAT), a incidência de raios aumentou 61% no país, registrando 148 milhões de raios em 2024, o que coloca o país entre os de maior incidência mundial. Essas ocorrências podem causar oscilações na rede elétrica, afetando equipamentos conectados, incluindo carregadores veiculares e veículos.

Nesse contexto, soluções específicas de proteção elétrica, como os quadros de proteção com DPS da linha CLAMPER Mobi, têm sido utilizados para reduzir o impacto que diversos problemas presentes na instalação elétrica podem causar. Os dispositivos integram elementos como disjuntor, Interruptor Diferencial Residual (IDR) e Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), além de funcionalidades como medição de consumo de energia.

De acordo com Diogo Xavier, coordenador de produtos da CLAMPER, "a proteção adequada para estações de recarga veicular envolve não apenas o controle de surtos elétricos, mas também a segurança do usuário e a durabilidade da instalação. Os sistemas que integram disjuntores e IDR ampliam a cobertura da proteção elétrica, especialmente em ambientes com vagas compartilhadas".

Além da proteção física, as soluções com tecnologia embarcada para gerenciamento remoto têm sido aplicadas em cenários de vagas coletivas. O CLAMPER Mobi Plug Smart, por exemplo, permite a divisão de consumo por usuário, acesso individual via aplicativo e a função de balanceamento automático de recarga, que distribui a energia de forma alternada conforme as configurações definidas pelo administrador ou síndico.

Com a ampliação gradual da frota eletrificada, "espera-se impactos sobre diferentes áreas, como geração de emprego, investimentos em tecnologia, adaptação da matriz elétrica e incentivos voltados à mobilidade urbana. O uso de veículos elétricos pode contribuir com a redução das emissões de dióxido de carbono (CO2) e estimular o consumo de fontes de energia que são consideradas renováveis, como a geração de energia fotovoltaica", pontua Xavier.

