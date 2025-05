ABTCP prepara 57.º Congresso de Celulose e Papel

Promovido pela Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel (ABTCP) entre os próximos dias 14 e 16 de outubro, o 57.º Congresso Internacional de Celulose e Papel — ABTCP 2025 apresenta como pauta central Pessoas e Biocombustíveis: construindo o futuro sustentável da indústria de base florestal com energias renováveis.

O tradicional evento anual convoca todos os elos da cadeia produtiva da indústria de árvores cultivadas para lançar um olhar atento aos avanços tecnológicos e demais potenciais desvendados no último ano. "Ao reunir profissionais, acadêmicos e estudantes da indústria de celulose, papel e florestas plantadas, temos o propósito de oferecer um ambiente propício para fomentar a inovação, a partir de um conhecimento amplo e aprofundado sobre o setor de base florestal”, comenta Darcio Berni, diretor executivo da ABTCP, sobre a relevância do evento, a ser realizado em formato presencial no Novotel Center Norte, em São Paulo (SP).

Berni evidencia que o sucesso do evento realizado no ano passado, que reuniu mais de 6 mil participantes para conferir as inovações tecnológicas dos expositores e os trabalhos da programação técnica, reforça as expectativas positivas para esta próxima edição.

A ABTCP conta com o apoio dos correalizadores IPEF (Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais), PI (Puunjalostus-Insinöörit, Finnish Forest Products Enginners’ Association) e RIADYCYP (Rede Iberoamericana de Pesquisadores em Celulose e Papel) para montar um programa relevante ao contexto atual. Entre as novidades que os parceiros preparam para a edição deste ano, destaca-se o Simpósio de Embalagens. "Fortalecendo uma parceria já consolidada que temos com o RIADYCYP, vamos reunir especialistas de todo o Brasil e convidados internacionais para debater os desafios e as inovações que vêm marcando o setor de embalagens atualmente”, antecipa Viviane Nunes, head of Education da ABTCP.

O 3º Fórum de Mulheres na Indústria, que desponta como mais um passo para fortalecer o protagonismo feminino e promover a diversidade na cadeia florestal, e o Encontro de Estudantes, um dos momentos mais aguardados do Congresso, que propõe atividades voltadas à formação, networking e aproximação dos jovens com o mercado de trabalho, são outros destaques do ABTCP 2025.

Eleito presidente do Congresso ABTCP 2025, Paulo Silveira, profissional com cerca de 40 anos de experiência em grandes empresas do setor de celulose e papel, que atualmente ocupa o cargo de Diretor Industrial da Regional Sul da Suzano, ressalta a importância do tema central, que une duas pautas indispensáveis para o cenário atual e futuro: a capacitação profissional e o desenvolvimento de produtos alinhados à bioeconomia.

"Estamos prestes a acompanhar um novo ciclo de investimentos do setor que irá demandar um processo de capacitação e formação como nunca vivenciamos antes. Além das contribuições que a ABTCP já oferece, a partir de suas frentes de atuação, o evento reflete uma oportunidade única de encontrarmos soluções conjuntamente. Em paralelo, a descoberta de novos produtos, advindos de uma base renovável como as nossas florestas, tem trazido uma série de evoluções tecnológicas, que, por sua vez, estão totalmente alinhadas às questões de captura de carbono e aos demais aspectos atrelados à bioeconomia”, resume Silveira sobre os enfoques.

Os artigos técnicos, estudos e cases pertinentes à pauta central do ABTCP 2025 serão divididos por grandes áreas de conhecimento referentes à Celulose, Papel, Recuperação e Energia, Florestal, Meio Ambiente, Indústria 5.0, Biorrefinaria, Nanotecnologia, Engenharia e Transformação Digital, Segurança do Trabalho, Manutenção, ESG e Tissue. Em breve, a ABTCP divulgará o programa técnico e as informações para inscrição do público participante.

Assembleia, escolha de áreas para Exposição e jantar de confraternização acontecem ao longo do ABTCP 2025

Durante o último dia do 57.º Congresso Internacional de Celulose e Papel, a ABTCP realizará a assembleia anual, oportunidade que reúne associados para compartilhar detalhes sobre as frentes de trabalho em andamento e que consolida o espaço de diálogo com os players do setor.

A data também será marcada pela reunião de escolha/reserva de áreas para a exposição ABTCP 2026, exclusiva para associados PJ da ABTCP. Os horários e as regras para escolha e confirmação, assim como valores e mapa, serão informados no site do evento no final de setembro.

Vale lembrar que na noite de 15 de outubro, acontecerá na Casa Giardini, no Campo Belo, em São Paulo, o tradicional jantar de confraternização promovido pela ABTCP. Em processo de reformulação, o Prêmio Destaques do Setor volta à agenda em 2026.

A ABTCP agradece aos patrocinadores gold Ecolab Nalco Water, Irmãos Passaúra, Kadant, Kemira, Solenis, SPIG – Torres de Resfriamento, Valmet e Veolia; aos patrocinadores premium Albany Internacional e Andritz; aos patrocinadores master Buckman, Peróxidos do Brasil e Voith, e ao patrocinador standard Tequaly.

ABTCP 2025 — 57.º Congresso Internacional de Celulose e Papel

Tema: Pessoas e biocombustíveis: construindo o futuro sustentável da indústria de base florestal com energias renováveis

Data: 14 a 16 de outubro de 2025

Local: Novotel Center Norte (São Paulo/SP)

Regras para submissão de trabalhos: https://abtcp2025.org.br/regras-para-submissao

Website: https://abtcp2025.org.br