GMAD celebra 35 anos no mercado e projeta expansão para 2025

A GMAD, empresa especializada na distribuição de produtos e serviços para móveis, como painéis de madeira, acabamentos, ferragens e maquinários, completa 35 anos em 2025 e marca a data com uma série de iniciativas voltadas a colaboradores, clientes e parceiros. Sob o conceito “Boas Escolhas, Grandes Conquistas”, a companhia busca reforçar sua trajetória de expansão e anuncia os próximos passos para 2025.



O pontapé das comemorações aconteceu com um evento que reuniu sócios, fornecedores e parceiros, além do lançamento de um vídeo institucional. Segundo Fabiane Arcenio, diretora de marketing do grupo GMAD, a campanha busca valorizar as decisões estratégicas que contribuíram para o crescimento da empresa ao longo de três décadas. “Queremos celebrar este momento reforçando que foram as boas escolhas que nos trouxeram até aqui — e que continuarão nos levando ainda mais longe”, afirma.



Entre as ações comemorativas, a GMAD promoveu um concurso cultural, que premiou um marceneiro com uma viagem para um resort all inclusive. Além disso, colaboradores foram incentivados a compartilhar suas experiências ao longo dos anos e clientes poderão participar de uma promoção em breve.



Expansão do setor e metas para 2025



Um relatório produzido pela IEMI Inteligência de Mercado, encomendado pela Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário (Abimóvel), aponta que o mercado brasileiro de móveis apresentou forte recuperação nos últimos anos. Com crescimento de 8,6% no volume produzido em 2024, comparado ao ano anterior, o setor atingiu aproximadamente 439,9 milhões de peças. Na alta acumulada, o faturamento saltou 12,1%, alcançando mais de R$ 91,5 bilhões.



Os planos da empresa para 2025 seguem o ritmo de crescimento do segmento. Entre as metas estão a expansão da rede de lojas, que já conta com mais de 100 unidades físicas por todo o Brasil, o aumento na venda de produtos complementares e o fortalecimento da capacitação de equipes e marceneiros.



“Queremos contribuir para o desenvolvimento do mercado moveleiro, impulsionando inovação, gestão e especialização”, reforça Arcenio.



Com cinco novas unidades abertas este ano, a GMAD mantém planos de expansão para ampliar sua presença em novas regiões e fortalecer sua capilaridade nacional. “Nosso objetivo é estar cada vez mais próximo dos clientes, oferecendo uma variedade de soluções para apoiar o mercado”, explica a diretora de marketing.



Marcos históricos e transformação digital



Fundada nos anos 90, a GMAD iniciou sua atuação no Paraná antes de expandir suas operações para o Sudeste e Centro-Oeste brasileiro, chegando a quase 20 lojas na década de 2000. Com a criação de sua marca própria e a estruturação da governança, a empresa acelerou o crescimento nos anos seguintes.



Em 2013, o novo modelo de expansão permitiu ampliar a atuação para mais de 30 lojas, triplicando sua capilaridade até 2024, quando chegou a mais de 100 lojas físicas por todo o país.



A modernização também tem sido uma prioridade. A empresa vem investindo em soluções de e-commerce e omnicanalidade para melhorar o atendimento ao cliente, além de criar soluções financeiras específicas para as marcenarias.



“Também desenvolvemos centros de serviço, que visam garantir tecnologia e mão de obra especializada para fortalecer a formação de marceneiros e equipes internas, com foco não apenas na parte técnica, mas também na gestão de negócios”, conclui Fabiane Arcenio.



