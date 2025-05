Medicina multidisciplinar promove emagrecimento saudável

Dados recentes revelam que 48% dos brasileiros estão tentando perder peso, segundo pesquisa compartilhada pela YouGov Profiles. Esse número reflete tanto uma crescente preocupação com a saúde quanto a influência de padrões estéticos, como observa o médico Dr. Marco Campos Egídio.

Para Dr. Marco Campos Egídio, o emagrecimento sustentável vai muito além da simples redução de calorias - ele exige uma abordagem integrada, que considere o organismo na sua totalidade. “A medicina moderna tem entendido que o emagrecimento vai muito além de ‘comer menos e se mover mais’”, explica. “Hoje, abordamos o excesso de peso como uma condição multifatorial, que envolve aspectos metabólicos, hormonais, emocionais, comportamentais e sociais”, completa.

Estratégias personalizadas, que incluem desde a modulação do estilo de vida até o manejo do estresse e a qualidade do sono, são fundamentais para resultados duradouros. “O foco deve ser sempre a saúde, e não apenas o peso”, reforça o médico.

O Dr. Marco Campos Egídio (CRM: 36215-GO) é médico graduado pela Faculdade de Medicina ZARNS, em Itumbiara (GO). Durante a graduação, atuou como presidente da Liga Acadêmica de Medicina do Esporte, na qual promoveu atividades científicas, eventos e projetos de extensão voltados ao estudo da fisiologia do exercício e da saúde esportiva.

Hoje, é médico pós-graduando em Nutrologia e se dedica a aprofundar os conhecimentos sobre os impactos da alimentação e da suplementação na prevenção e no tratamento de doenças, bem como na promoção da qualidade de vida. Além disso, participou do Congresso de Nutrologia, a fim de manter-se atualizado com as mais recentes evidências científicas da área.

Saúde integral: os marcadores que vão além do peso

Para o Dr. Marcos Campos Egídio, um processo de emagrecimento saudável exige a avaliação de diversos indicadores:

Exames laboratoriais: perfil lipídico, glicemia, insulina, função hepática e renal, hormônios (TSH, cortisol, testosterona, estradiol) e vitaminas (D, B12, ferritina);

Qualidade do sono: distúrbios como apneia impactam diretamente o metabolismo;

Saúde mental: ansiedade, compulsão alimentar e depressão devem ser acompanhadas;

Hábitos de vida: função intestinal, nível de atividade física e resposta ao estresse também influenciam os resultados.

“O peso é apenas um dos elementos. Precisamos olhar para o paciente como um todo”, destaca o médico.

Equipe multidisciplinar é essencial

Segundo o Dr. Marco Campos Egídio, o emagrecimento sustentável exige a colaboração de diferentes especialistas, como médicos (nutrólogos ou endocrinologistas), que são responsáveis pelo diagnóstico e condutas clínicas.

“Os nutricionistas elaboram planos alimentares individualizados, enquanto os educadores físicos prescrevem exercícios de forma segura e eficiente e os psicólogos ou psiquiatras, por sua vez, trabalham aspectos emocionais e comportamentais”, explica.

Já os fisioterapeutas ou médicos do esporte, segundo Egídio, auxiliam em casos de dores crônicas ou limitações físicas. “Essa abordagem integrada aumenta as chances de um tratamento bem-sucedido e promove uma saúde mais ampla e duradoura”, afirma.

Erros sabotam o emagrecimento saudável

Dr. Marco Campos Egídio destaca que muitas pessoas ainda cometem equívocos que dificultam a perda de peso de forma sustentável, como:

Dietas restritivas e insustentáveis;

Uso de substâncias sem prescrição médica;

Foco excessivo no peso, ignorando a saúde metabólica;

Não tratar questões emocionais relacionadas à alimentação;

Sono inadequado e estresse elevado;

Sedentarismo ou exercício excessivo sem orientação.

“O emagrecimento duradouro é uma consequência de um corpo saudável e de uma mente equilibrada”, ressalta o médico.

Emagrecer com saúde: um ato de autocuidado

Para incentivar mais pessoas a buscarem ajuda profissional, é essencial mudar a narrativa. “Em vez de reforçar padrões estéticos, temos que mostrar como pequenas mudanças melhoram a disposição, o sono e a autoestima”, diz o Dr. Marco Campos Egídio.

Para concluir, o médico ressalta que o caminho para um emagrecimento saudável não é uma jornada solitária - e sim um processo que, com o apoio da medicina multidisciplinar, pode transformar vidas. “Emagrecer com saúde é um ato de autocuidado, não de punição”, afirma.

Para mais informações, basta acessar: https://drmarcocampos.com.br/home