TreviZzo lança Sala VIP no centro de São Paulo

De acordo com dados levantados pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), em parceria com o Ministério do Turismo (MTur) e a Polícia Federal (PF), o estado de São Paulo recebeu mais de 219 mil turistas internacionais em janeiro deste ano, o que representa um aumento de 22,27% em comparação com o mesmo mês de 2024, quando foram registrados 179 mil visitantes. Esse resultado é o mais alto para o período desde 2007, ano em que aproximadamente 251 mil estrangeiros visitaram o estado no primeiro mês do ano.

Os números elevados de visitantes também se refletem na economia paulista, que deve gerar R$ 340 bilhões em 2025, representando 9,7% do Produto Interno Bruto (PIB) do estado, segundo pesquisa da Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo (Setur-SP), divulgada no site Panrotas.

De olho nas tendências do mercado turístico, a TreviZzo anunciou um novo serviço: uma SALA VIP no centro de São Paulo. Nicolas Trevizzo Sevi, CEO da empresa, explica que os hóspedes que chegam à cidade antes do horário de check-in, ou desejam permanecer após o check-out, podem utilizar a Sala VIP, localizada próxima às unidades de hospedagem da TreviZzo.

“Esse espaço oferece maleiro para guardar bagagens, sala de descanso, vestiário, sala de reunião para compromissos, poltrona de massagem, café e outras bebidas, serviço de transfer do aeroporto até o hotel e passeios turísticos pela cidade, entre outros benefícios”, detalha.

De acordo com o empresário, a ideia da Sala VIP da TreviZzo surgiu da observação das necessidades dos hóspedes, sendo a principal delas ter um ponto de apoio antes e após a estadia.

“A implementação da Sala VIP reflete a estratégia da TreviZzo de proporcionar novas experiências aos nossos clientes. Ao oferecer um espaço exclusivo com diversas comodidades, reforçamos nosso posicionamento no mercado de short stays”, acrescenta.

Nicolas também destaca a receptividade dos hóspedes. “Desde a inauguração da Sala VIP, recebemos vários feedbacks positivos. Esse retorno demonstra que estamos no caminho certo ao investir em conforto e diferenciação. O objetivo é ir além: continuar expandindo nossos serviços para melhor atender nossos clientes”.

Sala VIP é opção em cenário de turismo internacional crescente

Para o CEO da TreviZzo, o crescimento de 4,7% na chegada de turistas internacionais a São Paulo no ano passado reforça a necessidade de constante inovação na oferta de hospitalidade.

Segundo o profissional, esse público chega cada vez mais conectado com padrões de excelência global e espera encontrar em suas estadias o mesmo nível de conforto, conveniência e atenção que vivenciam em grandes redes hoteleiras ao redor do mundo.

“É justamente nesse contexto que a Sala VIP da TreviZzo se torna um serviço estratégico. Ao oferecer um espaço exclusivo para descanso, trabalho e conveniência antes do check-in ou após o check-out, buscamos atender a uma das maiores dores de quem viaja: o tempo de espera entre voos e estadias”, explica.

"Além disso, o serviço agrega valor à TreviZzo e contribui diretamente para a fidelização. Oferecer serviços como a Sala VIP é uma resposta à crescente competitividade do setor e à nova realidade do turismo em São Paulo”, conclui ele.

