Setor self storage cresce 4% em 2024 e se espalha pelo país

O mercado de self storage vive um momento de expansão contínua no Brasil. Dados divulgados pela Brain Inteligência Estratégica mostram que, no 4º trimestre de 2024, o setor encerrou o ano com 590 operações ativas em 108 cidades, totalizando 219.703 boxes disponíveis. Trata-se de um avanço de mais de 4% em relação ao fim de 2023, quando havia sido registradas 567 operações.

A maior concentração dessas unidades ainda está no Sudeste, com destaque para a cidade de São Paulo, que sozinha representa 40% das operações de self storage do país. No entanto, o mapa do setor tem se expandido. Regiões como Sul, Centro-Oeste e Nordeste demonstram crescimento consistente, refletindo uma demanda crescente por soluções de armazenagem flexíveis também fora dos grandes centros urbanos.

Esse movimento está diretamente ligado a mudanças de comportamento da sociedade. De acordo com o levantamento da ASBRASS (Associação Brasileira de Self Storage), o número de boxes disponíveis no país praticamente triplicou desde o ano de 2020.

Segundo Thiago Cordeiro, CEO da GoodStorage, empresa que opera mais de 50 unidades na capital paulista, o crescimento do setor dialoga com os novos hábitos de consumo e estilo de vida. “O crescimento do setor de self storage acompanha mudanças nos hábitos dos brasileiros, que precisam de espaços inteligentes e acessíveis para lidar com a falta de espaço em casa, a mobilidade urbana e o dinamismo do varejo digital”, explica Thiago.

A GoodStorage mantém operações voltadas tanto para pessoas físicas quanto para empresas e profissionais liberais, e seus espaços são usados como extensão da casa, como apoio para e-commerces e também como parte da cadeia logística de grandes marcas.

Para o CEO, armazenar tem se tornado uma ação estratégica nas cidades: “Nosso foco está em oferecer segurança, conveniência e tecnologia para facilitar a experiência do nosso locatário. Buscamos liderar esse movimento, expandindo nossa presença e inovando constantemente para atender às novas demandas que surgem”, complementa Thiago, que além de sua atuação com a GoodStorage, também serve como presidente da ASBRASS.

Com o setor se consolidando em novos territórios e se posicionando como uma peça-chave na dinâmica urbana, a perspectiva para os próximos anos é de crescimento contínuo. Os dados mais recentes reforçam esse cenário: desde o primeiro trimestre de 2020, o número de operações saltou de 325 para 590, e o preço médio do metro quadrado, atualmente em R$115, tem variações significativas conforme a metragem e a localização.

Além disso, os boxes menores, com até 6m², continuam sendo os mais procurados, e também os mais valorizados, com preço médio de R$123/m², cerca de 7% acima da média nacional.

O e-commerce brasileiro cresceu 10,5% em 2024, movimentando R$ 204 bilhões, segundo a ABComm. Mas o número por si só não conta toda a história. Por trás desse crescimento, há uma transformação profunda na forma como as cidades funcionam. A lógica de consumo mudou – e com ela, a demanda por armazenagem inteligente, flexível e próxima dos grandes centros.

“A GoodStorage tem respondido a essa tendência entregando soluções que ajudam clientes do varejo digital a crescerem com mais inteligência. Dessa forma, além de impulsionar nosso negócio e o dos nossos parceiros, também contribuímos para uma cidade mais preparada para o presente e o que vier por aí. Pequenos e médios empresários do e-commerce — que antes operavam de casa ou em galpões afastados — buscam espaços bem localizados para inserir sua operação no fluxo urbano. Estar perto do cliente final é reduzir prazos de entrega e diminuir custos. Nesse cenário, o self storage se coloca como parte da engrenagem que sustenta o novo modelo do consumo digital”, afirma Cordeiro.

Essa dinâmica já influencia não só os padrões logísticos, mas o desenvolvimento urbano, a mobilidade e a dinâmica dos bairros. Espaços de armazenamento urbano são peças-chave de um fluxo mais funcional e eficiente para todos. Com um modelo de negócios ágil e adaptável, a tendência é que o setor continue crescendo e se consolidando como parte da economia compartilhada e da evolução da logística urbana no país.

Fundada em 2013 por Thiago Cordeiro, a empresa é focada no mercado de armazenagem urbana em São Paulo. Atendendo pessoas físicas ou empresas e indústrias de diversos segmentos, com capilaridade, escala e flexibilidade, opera mais de 65 ativos, entre unidades de self storage e galpões urbanos. Com investimento da Evergreen Investment Advisors, gestora de fundos com aproximadamente US$ 6 bilhões sob gestão ao redor do globo, a GoodStorage atua principalmente na cidade de São Paulo, em soluções de armazenagem urbana distribuídas em mais de 400 mil m².

