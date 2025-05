Falcon assina contrato de três anos com o Toll Group para serviços de hangar e suporte de voo global

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, May 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Falcon, parte do Alex Group Investment, foi selecionada pelo Toll Group para fornecer serviços de hangar nos Emirados Árabes Unidos e suporte de voo em todo o mundo em um contrato de três anos relacionado às suas operações governamentais e de defesa.

O acordo abrange o estacionamento de longo prazo de um Saab 340, uma aeronave bimotora comumente usada para viagens de curta distância e missões governamentais. Com 13.705 metros quadrados de espaço e acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, o hangar Falcon Technic é um dos maiores hangares privados de aeronaves nos Emirados Árabes Unidos e pode acomodar facilmente várias aeronaves ao mesmo tempo. O local também abriga a equipe de manutenção especializada da Falcon, com experiência no suporte a operações complexas de aeronaves.

Além dos serviços de hangaragem, a Toll também está trabalhando com a equipe de operações de suporte de voo da Falcon para suas missões globais, reconhecendo a conveniência de ter todos os serviços gerenciados por um único fornecedor. Isso inclui gerenciar o planejamento de voos, garantir permissões, lidar com serviços em solo, dar suporte a passageiros e tripulantes, além de coordenar o combustível. A centralização desses serviços permite decisões mais rápidas, menos atrasos e operações mais eficientes, independentemente do destino da aeronave.

O Sr. Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene, fundador e presidente do Alex Group Investment, declarou:

"Temos orgulho de apoiar uma empresa estabelecida como a Toll. No setor governamental e de defesa, a confiança é construída com base no controle, na agilidade e em processos claros. Com procedimentos sólidos, uma equipe qualificada e suporte operacional completo, a Falcon oferece a confiabilidade que essas missões exigem.”

Sobre a Falcon

A Falcon é uma fornecedora de serviços de aviação de excelência, oferecendo uma solução completa para todas as suas necessidades na aviação. Saiba mais em flyfalcon.com , Instagram e LinkedIn

Sobre o Toll Group

A Toll vai além da logística – ela impulsiona os negócios que movimentam o mundo. Com uma equipe de 14.000 profissionais, a Toll está equipada para resolver qualquer desafio de logística, transporte ou cadeia de suprimentos, grande ou pequeno. Há mais de 130 anos, a Toll apoia seus clientes com dedicação e experiência. Atualmente, a empresa atende a mais de 20.000 clientes em todo o mundo, operando em 500 instalações em 29 mercados, com uma rede de expedição que abrange 150 países. A Toll é orgulhosamente parte do Japan Post.

Saiba mais em www.tollgroup.com .

Informações para a mídia

Ines Nacerddine

Diretora de Marketing – Aviação

Alex Group Investment

E-mail: ines.nacerddine@alexgroupinvestment.com

Uma foto que acompanha este anúncio está disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/88610b73-500b-453f-9d8d-190fafa452f9

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001098663)