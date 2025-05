Aprovale celebra projeção e negócios na Wine South America

Região brasileira detentora de Denominação de Origem para vinhos e espumantes no país, o Vale dos Vinhedos aproveitou a Wine South America para reforçar o pioneirismo de sua Indicação Geográfica – fator fundamental para os bons negócios alcançados na feira realizada em Bento Gonçalves, entre os dias 6 e 8 de maio.

Viabilizada pela Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos (Aprovale), com apoio do Sebrae e do Sicredi, a participação de oito vinícolas associadas à entidade estreitou o contato com compradores e aproximou as marcas de novos mercados. “Celebramos aqui, nesta grande feira, a identidade de nossos rótulos e do nosso terroir. Mais uma vez, o Vale dos Vinhedos se posiciona no mercado com seus diferenciais, renovando e conquistando novas parcerias. Tivemos uma feira excelente, com muitos negócios e promoção dos nossos vinhos”, disse o presidente da Aprovale, André Larentis.

Nesta edição, o estande coletivo da Aprovale reuniu as marcas Peculiare Vinhos Únicos, Valhalla Vinhos, Vinhos Don Laurindo, Vinhos Larentis, Vinícola Ales Victoria, Vinícola Almaúnica, Vinícola Terragnolo e Vinícola Torcello, que aproveitaram para apresentar seus últimos lançamentos. A Aprovale também fez da vitrine da Wine South America palco para mostrar o único vinho coletivo com Denominação de Origem do país, o 10 Lotes D.O.V.V. O varietal Merlot recebeu frações de vinhos de dez vinícolas para compor esse rótulo, degustado na feira durante a Masterclass da Associação Brasileira de Sommeliers (ABS).

O vice-presidente da Aprovale e diretor do Conselho Regulador de Indicação Geográfica, Técnico e de Pesquisa, Moisés Brandelli, destacou como a feira foi importante para gerar oportunidades e visibilidade para as marcas expositoras e para o Vale dos Vinhedos. “As rodadas de negócios nos colocaram em contato com empresas de diversos Estados, o que abriu caminho para novas parcerias comerciais. Nosso estande coletivo teve como foco reunir vinícolas do Vale dos Vinhedos em um espaço bem estruturado, permitindo a apresentação dos nossos produtos e fortalecendo a identidade da região. Também foi um ponto estratégico para gerar muitos contatos qualificados e ampliar nossa visibilidade no mercado nacional”, avaliou Brandelli.

Durante os três dias da feira, 7 mil compradores passaram pelo evento e tiveram acesso a mais de 430 marcas nacionais e internacionais, movimentando mais de R$ 100 milhões em negócios. Além das vinícolas presentes no estande coletivo do Vale dos Vinhedos, também participaram da feira os estabelecimentos associados à Aprovale: Cooperativa Vinícola Aurora, Vinícola Cavalleri, Bodega Iribarren, Vinícola Foppa & Ambrosi, Miolo Wine Group, Casa Valduga, Vinícola Dom Cândido, Pizzato, Vinhedos Capoani, Monte Chiaro Vinhos Finos, Audace Wine, Amitié Vinhos e Espumantes, Vinícola Cave do Sol e Maison Forestier. Completam a relação de associados participantes Moinho Graciema, Spa do Vinho Hotel & Condomínio Vitivinícola, Union Distillery, Devorata Trufas Artesanais e Ristorante Di Bartolomeu.