UniGoyazes lança o Prêmio Pequi com R$ 45 mil em premiações

Entre os dias 12 e 14 de maio de 2025, foi realizada, no campus da UniGoyazes em Trindade (GO), a sétima edição do Simpósio Acadêmico e Científico da instituição. O evento contou com a participação de mais de 1.900 inscritos, entre estudantes, docentes e profissionais das áreas da saúde, educação, agrárias e ciências humanas.

A programação incluiu mais de 200 atividades, como palestras, oficinas, painéis e minicursos. Os temas abordados envolveram inovações em saúde, estratégias de ensino, políticas públicas, inteligência artificial aplicada à educação e empreendedorismo.

Durante o simpósio, foi lançado o Prêmio Pequi, voltado à valorização da produção científica e ao estímulo de projetos desenvolvidos por docentes e discentes. O prêmio distribuiu R$ 45 mil em reconhecimento a trabalhos em seis categorias:

Melhor Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) orientado

Melhor artigo docente publicado em revista científica

Melhor artigo discente publicado em revista científica

Projeto de Inovação em Educação e Saúde

Projeto de Iniciação Científica orientado

Destaque regional com impacto social

Segundo a organização, a cerimônia de premiação teve como objetivo reconhecer práticas acadêmicas alinhadas à pesquisa, inovação e impacto social.

Duanny Fernandes, coordenadora do curso de Fisioterapia da UniGoyazes, avalia que a participação no prêmio representa um incentivo à continuidade de projetos científicos em diferentes áreas do conhecimento. “A diversidade e qualidade dos trabalhos apresentados refletem o envolvimento dos cursos com ações de ensino, pesquisa e extensão”, afirma.

De acordo com a instituição, o simpósio foi estruturado para promover o intercâmbio de experiências e conhecimentos entre diferentes áreas, com ênfase em pesquisa aplicada e formação universitária interdisciplinar.

A UniGoyazes é um Centro Universitário localizado em Trindade (GO), com 18 anos de atuação. Reconhecida com nota máxima (5) pelo Ministério da Educação (MEC), a instituição oferece cursos nas áreas da saúde, agrárias, educação e ciências humanas. A proposta pedagógica é centrada em atividades práticas, laboratórios especializados e ações de extensão acadêmica

Website: http://www.unigoyazes.edu.br