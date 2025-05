BMW do Brasil usa conexão de operadora global no país

A BMW do Brasil está utilizando em ao menos 113 mil veículos rodando no país — entre nacionais e importados — a conectividade fornecida pela Deutsche Telekom Global Business Solutions Brasil. O acordo possibilita aos donos dos automóveis terem acesso aos serviços digitais e apps da montadora de forma gratuita, e sem a necessidade de conexão com operadoras locais.

Os veículos já saem de fábrica com o eSIM embarcado no módulo eletrônico, "o que é uma vantagem para um país continental como o Brasil e com estradas bastante irregulares — a tecnologia, desta forma, é mais resistente a vibrações, o que visa garantir a qualidade do sinal recebido. É possível conectar o automóvel em todo o território nacional, o que possibilita à montadora liberar os serviços aos clientes”, explica Daniel Sartori, Head de Conectividade Móvel na Deutsche Telekom Global Business Solutions Brasil.

De acordo com a BMW do Brasil, por meio da conectividade da Deutsche Telekom é possível oferecer aos clientes brasileiros os benefícios disponíveis em outras partes do mundo, independentemente se o cliente optou por um modelo fabricado no Brasil ou importado.

A BMW oferece um amplo portfólio de tecnologias para seus clientes, incluindo o BMW ConnectDrive que fornece serviços como: chamada de emergência inteligente, aviso de manutenção por telemetria, navegação com informação de trânsito em tempo real, portais de notícias, clima e aplicativos, além de serviços remotos que podem ser acionados a partir do app My BMW, como trancar e destrancar as portas, buzinar, localizar o veículo e enviar destinos diretamente ao sistema de navegação.

O serviço ainda possibilita aos proprietários conectar o veículo com a Amazon Alexa ou casas inteligentes. Também é possível fazer atualizações do software do automóvel, sem a necessidade de usar um celular ou qualquer outro dispositivo, e ter acesso a novas funções, recursos e melhorias no veículo. E o automóvel pode ainda ser usado como um “hotspot” pelos ocupantes.

“A BMW é um parceiro de conectividade da Deutsche Telekom há mais de uma década e as empresas desenvolveram inovações, incluindo a oferta da conexão 5G no primeiro veículo premium disponível globalmente.?Nossa plataforma de serviço customizada possibilita atender aos pedidos do contratante e, independentemente da localização geográfica, oferecer benefícios com a melhor cobertura - afinal, a Deutsche Telekom foi a primeira provedora de serviços M2M para a indústria automotiva”, completa Sartori.?

Segundo a empresa, até o final de 2025 mais de 25 milhões dos automóveis de passageiros serão conectados com um eSIM da empresa alemã. Hoje, esse número já supera os 12 milhões. A parceria entre a Deutsche Telekom e a BMW existe desde 2010, e foi estendida ao Brasil em 2018.

