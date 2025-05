Kioxia Holdings Corporation ganha o prêmio OPI do ano na categoria Ações no DealWatch Awards 2024

A Kioxia Holdings Corporation (TOKYO:285A), líder mundial em soluções de memória, anunciou hoje que ganhou o prêmio “IPO of the Year” (OPI [Oferta pública inicial] do ano) na categoria Ações no DealWatch Awards 2024, organizado pela DealWatch, a fonte mais confiável de inteligência em tempo real para atividades de negócios nos mercados de capitais do Japão. O prêmio foi entregue em uma cerimônia realizada em 20 de maio.

O DealWatch Awards reconhece os emissores de títulos ou ações de destaque no mercado de capitais japonês, bem como os emissores japoneses que realizaram ofertas no exterior e as empresas de valores mobiliários que gerenciam essas transações. A premiação de 2024 abrangeu seis categorias: Geral, Títulos, Títulos do governo local, Títulos transfronteiriços, Finanças sustentáveis e Ações. A seleção se baseia em critérios como a idoneidade da precificação no mercado de emissão, a formação de preços após a transição para o mercado de negociação, a contribuição para o desenvolvimento dos mercados de capitais e os esforços inovadores, com os prêmios destinados a promover os mercados do Japão para um público global.

A DealWatch comentou positivamente sobre nossa listagem no Prime Market da Bolsa de Valores de Tóquio em 18 de dezembro de 2024, afirmando que foi “uma OPI em grande escala sem precedentes que adotou o primeiro procedimento de notificação de pré-aprovação (S-1) do Japão”. Ela acrescentou: “Foram realizadas conversas ativas com investidores institucionais sobre o preço adequado, promovendo efetivamente o potencial de crescimento do mercado de NAND e a vantagem competitiva da empresa, estimulando assim a demanda de investidores individuais e institucionais, tanto no país quanto no exterior. Isso resultou em um desempenho extremamente forte após a saída ao mercado”.

Pensando no futuro, o Grupo Kioxia continua comprometido com o cumprimento de suas responsabilidades sociais corporativas e com a busca do crescimento sustentável e do aumento do valor corporativo para atender às expectativas de seus acionistas.

Sobre a Kioxia

A Kioxia é uma líder mundial em soluções de memória, dedicada ao desenvolvimento, produção e venda de memória flash e unidades de estado sólido (SSDs). Em abril de 2017, sua predecessora Toshiba Memory foi desmembrada da Toshiba Corporation, a empresa que inventou a memória flash NAND em 1987. A Kioxia está comprometida em elevar o mundo com “memória”, oferecendo produtos, serviços e sistemas que criam opções para os clientes e valor baseado em memória para a sociedade. A inovadora tecnologia de memória flash 3D da Kioxia, BiCS FLASH™, está moldando o futuro do armazenamento em aplicações de alta densidade, incluindo smartphones avançados, PCs, sistemas automotivos, data centers e sistemas de IA generativa.

