Arábia Saudita revela TOURISE: uma plataforma mundial ousada pronta para redefinir e moldar um novo horizonte para o turismo em larga escala

O Ministro do Turismo da Arábia Saudita, Sua Excelência Ahmed Al-Khateeb, lançou oficialmente hoje a TOURISE, uma nova e ousada plataforma mundial criada para moldar um novo horizonte e traçar um roteiro compartilhado para os próximos 50 anos do turismo.

Criada para a ambição e respaldada pela visão, a TOURISE irá reunir pela primeira vez um grupo dinâmico de gigantes dos setores público e privado. Líderes visionários com experiência em turismo, tecnologia, investimento, sustentabilidade e cultura estarão conectados para enfrentar desafios cruciais, gerar oportunidades transformadoras e definir a agenda para um setor sustentável, equitativo e com visão de futuro.

Junto com parceiros internacionais, desde instituições multilaterais até líderes do setor privado, a TOURISE foi criada para liberar um fluxo de negócios importante e sem precedentes, com oportunidades de investimento de alto valor e acesso a tecnologias inovadoras que serão anunciadas e ativadas através da plataforma.

A TOURISE não é um evento comum; é uma plataforma mundial estruturada para gerar impacto em larga escala durante todo o ano mediante cooperação digital, grupos de trabalho temáticos e parcerias intersetoriais com foco em transformar o setor a longo prazo. Isso irá incluir a criação de uma série de documentos técnicos e índices internacionais visando o turismo, a sustentabilidade e a economia mundial, desenvolvidos em conjunto com organizações internacionais líderes, que definem novos padrões para o setor do turismo.

A edição inaugural do TOURISE Summit irá ocorrer em Riad de 11 a 13 de novembro de 2025. O programa, que também será transmitido ao vivo, irá se concentrar em quatro temas principais: O Futuro do Turismo Impulsionado por IA – Inovar ou Desaparecer; O Grande Reinício do Turismo – Modelos de Negócios e Investimentos Disruptivos; Reiniciando a Experiência de Viagem – Atualização em Curso; e Turismo que Funciona – para as Pessoas, o Planeta e o Progresso. Uma Zona de Inovação dedicada irá apresentar tecnologias e soluções inovadoras de PMEs, além de médias e grandes corporações, abrangendo IA, mobilidade, sustentabilidade e muito mais, de inovadores dos setores público e privado.

Segundo o Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), este ano o turismo está em uma forte trajetória ascendente, com o setor projetado para contribuir com US$ 11,7 trilhões para a economia mundial (10,3% do PIB global ), evidenciando uma intensa recuperação. Contudo, desafios como a mudança na dinâmica do mercado, a evolução das preferências dos viajantes e as restrições de capacidade continuam representando riscos para a manutenção do progresso. Nesta conjuntura crítica, a TOURISE oferece o apoio estratégico necessário para superar estes obstáculos e manter o impulso.

Ao falar no lançamento virtual de hoje, o Ministro do Turismo e Presidente da TOURISE, Sua Excelência Ahmed Al-Khateeb, disse: "O turismo é uma das forças mais dinâmicas e conectivas da economia mundial, gerando um em cada dez empregos em todo o mundo. Mas,àmedida que o mundo evolui, o setor também precisa evoluir. Seja para se adaptaràdisrupção tecnológica e às mudanças nas expectativas dos viajantes, seja para atender aos apelos urgentes por sustentabilidade e uma abordagem mais equitativa às viagens, a TOURISE será a plataforma imprescindível para moldar o futuro do turismo. Ela irá unir as pessoas adequadas para desenvolver soluções inovadoras e formar parcerias, permitindo que o setor do turismo seja mais resiliente, conectado e inclusivo do que nunca."

Julia Simpson, Presidente e Diretora Executiva do Conselho Mundial de Viagens e Turismo e Membro do Conselho Consultivo da TOURISE, que se uniuàSua Excelência para lançar oficialmente a TOURISE, disse: "Temos o prazer de ser parte desta iniciativa mundial e dar continuidadeànossa cooperação de longa data em todo o ecossistema do turismo. Para que este setor evolua e alcance todo o seu potencial, a cooperação entre os setores público e privado é crucial para o sucesso contínuo do setor de viagens e turismo a nível mundial. Juntos, podemos enfrentar os desafios de hoje, enquanto criamos em conjunto um futuro sustentável e inovador para o futuro."

A TOURISE é respaldada por um conselho consultivo presidido por Sua Excelência, com especialistas internacionais de agências de viagens online, operadoras de turismo, hoteleiros, órgãos mundiais de turismo, entretenimento e mídia, incluindo: Mario Enzesberger, Fundador e Diretor Executivo do Liberty International Tourism Group; Mo Gawdat, Fundador da One Billion Happy; Stephane Lefebvre, Presidente do Cirque du Soleil Entertainment Group; Luis Maroto, Diretor Executivo da Amadeus; Julia Simpson, Diretora Executiva do World Travel & Tourism Council (WTTC); e Thomas Woldbye, Diretor Executivo do Aeroporto de Heathrow.

Os prêmios inaugurais do TOURISE Awards também foram anunciados hoje, um programa de reconhecimento excepcional que celebra a excelência em destinos turísticos em todo o ecossistema turístico mundial. Os prêmios irão destacar conquistas notáveis ??em sustentabilidade, transformação digital, turismo inclusivo, preservação cultural e desenvolvimento da força de trabalho. As inscrições para indicações serão abertas em 2 de junho, e os vencedores serão anunciados na noite de abertura do TOURISE Summit.

A TOURISE tem por base o crescente papel da Arábia Saudita como um importante contribuinte e impulsionador do panorama turístico internacional, junto com importantes organizações do setor, incluindo a ONU Turismo, o WTTC e o Fórum Econômico Mundial (WEF). Apenas em 2024, a Arábia Saudita atingiu seu objetivo da Visão 2030 de 100 milhões de visitantes anuais, sete anos antes, sendo que o setor do turismo contribuiu com quase 5% para o PIB nacional, perdendo apenas para a produção de petróleo. Isto ressalta a crescente influência da Arábia Saudita e seu compromisso a longo prazo em apoiar o turismo como um impulsionador do progresso e crescimento mundiais. Ao desenvolver a TOURISE com parceiros internacionais, de instituições multilaterais a líderes do setor privado, a Arábia Saudita irá garantir que sua liderança gere impacto mundial.

Para registrar seu interesse e formar parte da plataforma que molda o próximo capítulo do turismo mundial, acesse www.tourise.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250522935874/pt/

Para consultas da mídia, entre em contato com: media@tourise.com