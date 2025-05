LBT Holdings Ltd. adquire o Gonet Bank & Trust Limited e apresenta o Bank of Nassau, mantendo as melhores tradições do Private Banking

A LBT Holdings Ltd., em parceria com a Gonet SA, tem o prazer de anunciar a aquisição bem-sucedida do Gonet Bank & Trust Limited, um renomado banco privado com sede nas Bahamas, que anteriormente pertenciaàGonet SA. A transação, que recebeu aprovação regulatória completa da Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro Suíço (FINMA), do Banco Central das Bahamas (CBOB) e da Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas (SCB), representa um marco significativo para ambas as empresas.

Com efeito imediato, a LBT Holdings Ltd. assume 100% da propriedade do Gonet Bank & Trust Limited. Como parte dessa mudança estratégica, o Gonet Bank & Trust Limited será rebatizado como Bank of Nassau 1982 Limited, evidenciando sua visão renovada e dedicaçãoàexcelência em private banking e gestão de patrimônio.

Esta aquisição consolida a posição de todos os envolvidos no setor global de serviços financeiros, permitindo ofertas de serviços expandidas e mantendo os mais elevados padrões de serviços bancários com foco no cliente. O Bank of Nassau 1982 Limited manterá a valiosa parceria com a Gonet & Cie SA, uma subsidiária da Gonet SA com sede na Suíça, garantindo a continuidade perfeita dos serviços bancários prestados a clientes em todo o mundo.

A continuidade da liderança é um alicerce essencial desta mudança, com Jonathan Cartwright permanecendo como CEO e Patrick Guye-Bergeret assumindo a posição de chefe de Private Banking. A competência de ambos conduzirá o Bank of Nassau 1982 Limited ao seu próximo capítulo de crescimento e inovação.

Sobre a LBT Holdings Ltd.

A LBT Holdings Ltd. é uma parceria estratégica entre a Levant Advisors e a Quantfury, unindo décadas de experiência em serviços bancários internacionais, investimentos e gestão de patrimônio.

A Levant Advisors, fundada por Antoine Bastian e Anthony Ferguson e com sede nas Bahamas, detém a liderança em gestão de patrimônio, supervisionando ativos de mais de US$ 2 bilhões e se especializando em conformidade regulatória para fundos de investimento, estruturas fiduciárias e empresas privadas.

A Quantfury, criada em 2017 por Lev Mazur, é uma corretora de renome mundial que oferece negociações sem cobrança de comissão e investimentos a preçosàvista em tempo real nas principais bolsas de valores, alcançando um volume de negociação anualizado que ultrapassa US$ 250 bilhões em 2025.

Declarações da liderança

“Estamos entusiasmados em continuar o legado histórico do Gonet Bank & Trust Limited, incentivando a inovação e proporcionando valor incomparável aos nossos clientes”, disse Anthony Ferguson, fundador e diretor da LBT Holdings Ltd.

Henric Immink, presidente do conselho do Gonet Bank & Trust Limited, disse que: “Esta aquisição representa o início de uma nova era empolgante. Estamos confiantes de que, com a liderança da LBT Holdings Ltd., acreditamos que o banco alcançará um crescimento sustentado e continuará a superar as expectativas dos clientes”.

Jonathan Cartwright, CEO do Gonet Bank & Trust Limited, comentou: “Esta aquisição de caráter transformador aprimora nossa capacidade de oferecer serviços bancários privados de classe mundial. Com a combinação da experiência da LBT Holdings Ltd. e de nossa equipe dedicada, estamos preparados para elevar a experiência do cliente, preservando a confiança e a excelência que nossos clientes merecem”.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250522152995/pt/

Para mais informações, entre em contato com:

Gonet Bank & Trust Limited

Nassau, Bahamas

Jonathan Cartwright

+1 242 676 6200

jcartwright@bankgonet.com

LBT Holdings Ltd.

Nassau, Bahamas

Anthony Ferguson

+1 242 605 1116

aferguson@levantadvisors.bs