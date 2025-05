Projeto oferece curso gratuito a 360 artesãs em 10 estados

A economia criativa ganha força com um projeto que tem como objetivo impactar a vida de 360 mulheres produtoras artesanais e nanoempreendedoras da economia criativa em dez estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Durante cinco meses, elas participarão de uma formação on-line gratuita para profissionalizar seus produtos e negócios, com foco em fortalecer a produção artesanal, aumentar as vendas e consolidar relações com clientes.

A Escola de Design é uma iniciativa da Rede Asta, organização social que há 19 anos potencializa nanoempreendedoras, produções artesanais e economias locais, e será realizada através do patrocínio da Transpetro, companhia de logística multimodal de petróleo, derivados e biocombustíveis, via Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura.

Voltada para nanoempreendedoras dessas regiões, a Escola de Design oferece, além da formação, bolsas de estudo para as participantes ao longo do curso. Além disso, 36 delas serão premiadas com R$ 1.000 em capital semente para investir em seus negócios, visando fomentar suas trajetórias como protagonistas da economia criativa brasileira.

Ações como essa se alinham ao crescente movimento de empreendedorismo no Brasil, como demonstrado pelos dados recentes do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que apontam a criação de 2,8 milhões de pequenas empresas em 2024.

Alice Freitas, codiretora da Rede Asta, destaca a relevância da realização de projetos como esse: "Nosso compromisso é proporcionar às participantes ferramentas reais para evoluírem como empreendedoras, melhorando seus produtos e conectando-se com o mercado. Além do impacto financeiro, o programa visa fortalecer a autoestima e a identidade dessas mulheres como protagonistas do setor artesanal no Brasil".

O potencial transformador do empreendedorismo é evidenciado por pesquisas que apontam seu impacto significativo em grupos como mulheres, pessoas de baixa renda e a população negra e parda. No Brasil, entre os 17,9 milhões de moradores de comunidades de baixa renda, 5,2 milhões são empreendedores. No entanto, apenas 37% desses negócios estão formalizados.

“O projeto irá auxiliar na formação profissional de mulheres em situação de vulnerabilidade social, propiciando perspectivas de emprego e renda por meio do artesanato. Essa parceria irá capacitar e desenvolver 360 mulheres em diversas localidades do país, fortalecendo a proposta da Transpetro de ir aonde o Brasil precisar”, afirma o presidente da companhia, Sérgio Bacci.

Os conteúdos do curso incluem desde fundamentos criativos e construção de identidade até estratégias de vendas e gestão de negócios, fornecendo ferramentas práticas para o aprimoramento dessas mulheres.

Para enriquecer ainda mais o aprendizado, além dos conteúdos, serão realizadas quatro lives temáticas abertas ao público, abordando assuntos relevantes para o desenvolvimento das participantes, como cultura e ancestralidade para agregar valor ao produto, melhor aproveitamento de materiais para reduzir custos, estratégias para o sucesso empreendedor e o impacto da confiança e do comprometimento nas vendas.



Como se inscrever no curso



As inscrições para o projeto já estão abertas e podem ser feitas por meio do preenchimento de um formulário on-line, disponível aqui. Para participar da seleção, as interessadas devem atender aos critérios do projeto e completar a inscrição até o dia 30 de maio de 2025.



Podem se inscrever para a Escola de Design mulheres das seguintes cidades: Distrito Federal (DF): Brasília; Goiás (GO): Senador Canedo, Santo Antônio do Descoberto, Bela Vista de Goiás, Alexânia, Abadiânia e Bonfinópolis; Bahia (BA): Itabuna, Jequié, Candeias, Madre de Deus e Itajibá; Ceará (CE): Fortaleza e São Gonçalo do Amarante; Maranhão (MA): São Luís; Pernambuco (PE): Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca; Rio Grande do Norte (RN): Guamaré; Sergipe (SE): Aracaju; Amazonas (AM): Coari; Pará (PA): Belém. Não há número de vagas definido por cidade, permitindo que mulheres de diferentes localidades possam se inscrever livremente, desde que atendam aos critérios do projeto.



A parceria tem como objetivo investir na formação de mulheres que atuam na economia criativa e no setor artesanal no Brasil.



Sobre a Transpetro



Operando 48 terminais (27 aquaviários e 21 terrestres), cerca de 8,5 mil quilômetros de dutos e 33 navios, a Transpetro é a maior subsidiária da Petrobras. A Transpetro presta serviços a distribuidoras, à indústria petroquímica e demais empresas do setor de óleo e gás. A carteira da subsidiária da Petrobras conta com mais de 160 clientes.

Sobre a Rede Asta



Fundada em 2005, a Rede Asta é uma organização de impacto social que busca transformar a realidade de nanoempreendedores e seus produtos artesanais através de educação, produtos de impacto e iniciativas locais. Nos 19 anos de atuação, gerou mais de R$ 20 milhões em renda para 30 mil pessoas em 369 cidades brasileiras, atuando como uma organização potencializadora da economia artesanal. A Rede Asta acredita que as produções artesanais são catalisadoras de uma economia local mais sustentável, resiliente e diversa, com poder de criar um impacto sistêmico e apoiar a redução da desigualdade social.



Para mais informações sobre o projeto, basta entrar em contato com a Rede Asta pelo e-mail: contato@redeasta.com.br ou pelos canais disponíveis no site: https://www.redeasta.com.br/contato/fale-conosco?



Para mais informações, basta acessar: www.redeasta.com.br ou enviar um e-mail para: contato@redeasta.com.br

Website: https://pt.surveymonkey.com/r/transp-blog-release