Projeto prevê inovação para estabilizar pista de voo

A Rede Voa é a atual administradora de 16 aeroportos voltados à aviação executiva em diferentes regiões do Brasil. Com o aumento das chuvas nos últimos anos e os desafios naturais impostos por esse cenário, a segurança da infraestrutura aeroportuária passou a exigir soluções técnicas mais robustas. Um desses desafios surgiu na cabeceira 19 do Aeroporto de Sorocaba, onde ocorreram deslizamentos de terra que colocaram em risco a estabilidade da pista.

O primeiro deslizamento significativo foi registrado em fevereiro de 2023. Em março de 2025, após novas chuvas intensas, uma nova ocorrência comprometeu ainda mais o terreno próximo à cabeceira 19. As rachaduras no pavimento e a instabilidade do solo levantaram um alerta urgente: era preciso agir para evitar o comprometimento da operação do aeroporto.

Segundo o sócio-proprietário da Granieri Engenharia, Douglas Granieri, o projeto de contenção de taludes nos aeroportos de Jundiaí e Sorocaba foi um desafio significativo, principalmente pela dinâmica das chuvas intensas. “A equipe tem se dedicado para garantir que a solução seja eficiente, segura e de baixo custo. Utilizamos sacos de ráfia intertravados, preenchidos com material granular, e implementamos uma compactação artesanal, o que garante uma aderência melhor ao solo e estabilidade a longo prazo. Além disso, o uso de cama de brita no pé do talude auxilia no escoamento da água, evitando futuros deslizamentos”, explica.

O profissional ainda destaca que, no Aeroporto de Jundiaí, os desafios são semelhantes. “Conseguimos aplicar soluções eficazes, aprendendo com cada situação para garantir que os dois projetos sejam bem-sucedidos. A experiência nesses aeroportos mostra como nossa abordagem técnica e a parceria com os clientes são fundamentais para superar obstáculos e oferecer segurança e qualidade em nossos serviços, afirma Granieri.

A Granieri Engenharia assumiu o desafio com agilidade e conhecimento técnico. A solução proposta e executada envolveu: nivelamento do terreno, de forma manual e com uso de trator, para regularização da superfície; compactação artesanal, garantindo maior aderência e estabilidade; contenção com sacos de ráfia preenchidos com material granular, posicionados de forma intertravada para resistência estrutural; instalação de cama de brita na base do talude, auxiliando na drenagem da água da chuva e prevenindo a reincidência do problema.

“A intervenção resultou em um sistema de contenção eficaz, com baixo custo operacional e alta eficiência de execução. O risco de novos deslizamentos foi neutralizado, a pista teve sua segurança restabelecida e as operações no aeroporto seguiram normalmente”, finaliza Granieri.

