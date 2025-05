Empresa aposta em soluções estratégicas para uma saúde corporativa inteligente

A Safe Care Benefícios acaba de lançar o Safe OnDemand, um serviço que busca trazer flexibilidade e personalização para empresas de diferentes portes. Com uma abordagem focada na eficiência e no bem-estar, a novidade visa atender necessidades específicas de seus clientes, oferecendo acesso sob demanda a soluções estratégicas que combinem tecnologia e cuidado humanizado.



Com foco no apoio aos setores de Recursos Humanos e Diretoria Financeira, o Safe OnDemand disponibiliza ferramentas como auditorias de custos médicos, gestão de absenteísmo, gestão de afastados e ações e programas voltados à saúde e bem-estar dos colaboradores. "Nosso objetivo é estar ao lado das empresas em suas principais dores, oferecendo serviços ajustados às suas realidades, mesmo para aquelas que não conseguem contratar todo o nosso portfólio", destaca Kátia de Boer, CEO e fundadora da Safe Care.



Impactos reais e resultados expressivos



Em 2024, a Safe Care analisou mais de R$ 100 milhões em despesas médicas e encontrou cerca de R$ 20 milhões em inconsistências e conseguiu chegar em até 4% de glosa dessas inconsistências junto às seguradoras e operadoras de saúde. "As empresas precisam tratar os benefícios de saúde com estratégia, controlando sua utilização para que se tornem um ativo e não apenas um custo fixo", reforça Kátia.



"A adoção de estratégias eficazes em gestão de afastados, permite resultados impressionantes, como a redução de 70% no absenteísmo, a diminuição de 90% nos riscos de acidentes de trabalho e a mitigação de 50% dos afastamentos. Esses ganhos não apenas impactam positivamente a saúde financeira das empresas, mas também reforçam a qualidade de vida dos colaboradores", pontua a executiva.



Cuidado integral e prevenção



Além de reduzir custos, a Safe Care promove programas voltados à prevenção e conscientização, incluindo ações para saúde mental, acompanhamento de gestação e doenças crônicas, controle de obesidade, e realização de workshops e da Blitz da Saúde, uma iniciativa realizada em parceria com o Hospital e Maternidade Sepaco para realizar a aferição de pressão arterial, medição de glicemia e bioimpedância dos funcionários.



"Com o Safe OnDemand, reforçamos nossa missão de transformar a gestão da saúde em uma estratégia diferencial. Nosso objetivo é que mais empresas reconheçam que investir em saúde e qualidade de vida não é apenas uma questão de responsabilidade social, mas uma decisão inteligente para garantir o sucesso sustentável", conclui Kátia de Boer.



O Safe OnDemand representa mais um avanço na trajetória da empresa, reafirmando seu compromisso com a inovação e a entrega de resultados que impactam positivamente tanto as empresas quanto seus colaboradores. O serviço busca promover uma cultura organizacional mais sustentável, produtiva e orientada ao bem-estar coletivo.

