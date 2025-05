Tributação Digital pode moldar a nova política fiscal

A implementação da Reforma Tributária, prevista para começar em 2026, conforme estabelecido na Emenda Constitucional nº 132/2023, demandará das empresas uma reestruturação significativa de suas operações financeiras e contábeis. A transição para o novo modelo, que introduz um Imposto sobre Valor Agregado (IVA) dual — composto pelo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), de competência dos estados e municípios, e pela Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), de competência federal — implicará em profundas mudanças nos processos internos das organizações.

Segundo o Ministério da Fazenda, a transição será gradual e ocorrerá entre 2026 e 2033, período no qual os tributos atuais (como ICMS, ISS, PIS e Cofins) coexistirão com os novos impostos, sendo extintos ao final do processo (Ministério da Fazenda, 2023). Isso exigirá que as empresas ajustem seus sistemas de gestão, atualizem processos fiscais e contábeis, e capacitem equipes para lidar com o novo cenário regulatório.

Regina Calil, vice-presidente da Bravo, empresa especialista em soluções inteligentes para a área fiscal e contábil, destaca que a reforma tributária representa uma transformação estrutural no ambiente corporativo, exigindo que as empresas ajustem seus sistemas de gestão, revisem suas estratégias fiscais e capacitem suas equipes para lidar com as novas regras.



“Para se preparar adequadamente para essa transição, é fundamental realizar um diagnóstico detalhado da estrutura tributária atual, investir em tecnologias e sistemas de gestão que possam se adaptar às mudanças e buscar orientação especializada para garantir conformidade e maximizar os benefícios da reforma. Planejar com antecedência, acompanhar de perto as novidades legislativas e estar atento às oportunidades são passos essenciais para minimizar riscos, potencializar o crescimento e conquistar maior eficiência diante dessa nova estrutura tributária”, enfatiza.



Segundo pesquisa do Thomson Reuters Institute, 74% dos profissionais de departamentos fiscais e tributários de grandes empresas acreditam que a reforma trará uma sobrecarga de trabalho a partir de 2026, devido à necessidade de operar simultaneamente sob os dois regimes tributários durante o período de transição. Além disso, 62% apontam o aumento dos custos com a adaptação a novos sistemas como um dos principais desafios.

Tecnologia como aliada na transição tributária

A adoção de soluções tecnológicas é apontada como fundamental para tornar o processo de transição mais eficiente e seguro. De acordo com o relatório da Thomson Reuters, 64% dos entrevistados esperam que as soluções de gestão tributária facilitem a transição, com melhorias na automação dos cálculos tributários, geração de obrigações acessórias e implementação de novos documentos fiscais eletrônicos.

Bravo apresenta plataforma para gestão fiscal integrada

A Bravo desenvolveu a plataforma Bravo Intelligence Hub, voltada à centralização e integração de soluções aplicadas à operação de backoffice. A ferramenta consolida dados fiscais, financeiros, contábeis e de compliance, com foco na gestão integrada de processos relacionados à tributação, finanças, contabilidade, automação e governança.

Entre as funcionalidades, estão a visualização de processos fiscais em um painel unificado, o monitoramento de certidões, o controle de contas correntes e o acompanhamento de indicadores com filtros configuráveis. A plataforma também permite o gerenciamento integrado de processos e comunicações, com geração automatizada de relatórios e registro estruturado das entregas realizadas.

“Com a Bravo Intelligence Hub, reafirmamos nossa posição de liderança no mercado de tecnologia aplicada ao backoffice, consolidando-se como uma verdadeira ‘one-stop-shop’ para seus clientes e parceiros. Nós combinamos inovação e expertise de campo para oferecer o melhor portfólio de produtos, garantindo agilidade, segurança e eficiência na gestão empresarial”, destaca Marcos Gimenez, CEO da BRAVO.

