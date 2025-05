Agência Meu Marketeiro oferece 80 soluções em um contrato

No dinâmico mundo do marketing, empresas que faturam acima de R$ 100 mil por mês enfrentam desafios distintos para escalar suas vendas e aprimorar seu posicionamento no mercado. De acordo com a pesquisa do Instituto Locomotiva, encomendada pelo banco Itaú Empresas, "78% dos empreendedores indicam que a concorrência é um dos principais obstáculos a ser superado. A partir disso, ter apoio especializado para garantir um planejamento estratégico e crescimento sustentável pode resultar em um círculo virtuoso". Para enfrentar esses desafios, dois profissionais fundaram a Meu Marketeiro, uma agência de marketing que oferece diversos serviços em um único contrato, com foco em flexibilidade e agilidade.

Fabio Soares, que atuou em empresas como Claro Brasil, Decathlon e Cogna e Pedro Olagbaju, que já trabalhou em empresas como Ambev, Yahoo! e DPZ&T, ambos com mais de 13 anos de experiência em publicidade, decidiram atuar sobre uma situação recorrente no mercado de agências: a rigidez contratual. "Em diversos contextos contratuais, é comum que clientes estejam vinculados a escopos de trabalho e entregas previamente definidas por períodos estendidos", disse Pedro. A proposta da Meu Marketeiro segue uma abordagem distinta, voltada à revisão dos modelos tradicionais de contratação e entrega de serviços em marketing, permitindo que os clientes alterem o escopo de trabalho conforme suas necessidades. Fabio afirma: “A Meu Marketeiro flexibiliza os serviços, pois a lógica é simples: em determinado mês, a sua agência pode precisar de um gestor de tráfego para Google Ads e Instagram Ads, e no outro mês, por motivos estratégicos da própria empresa, poderá alterar para o serviços de webdesign e assessoria de imprensa para obter uma matéria em grandes portais de notícias. Perceba que a necessidade é fluida, e precisamos acompanhar a estratégia dos clientes, jamais engessá-los".



Com mais de 80 serviços disponíveis, desde consultoria, tráfego pago, social media e Analytics, a Meu Marketeiro presta uma extensa gama de serviços de marketing para empresas que buscam marketing integrado. Através de um plano de horas mensais, as empresas podem ajustar os serviços conforme a demanda. A proposta também tem o objetivo de centralizar serviços que, em outros casos, exigiriam a coordenação de diferentes fornecedores, como múltiplas agências ou freelancers.



Além disso, a Meu Marketeiro estrutura suas soluções de marketing com base na experiência profissional de seus fundadores, incluindo ações que envolvem a veiculação em portais de notícias e a produção de comerciais com atores que já participaram de produções da rede Globo — estratégias que podem contribuir para a percepção da marca por parte de potenciais consumidores.



Além dos serviços operacionais, a Meu Marketeiro também oferece consultoria estratégica de marketing, com planos pontuais ou anuais, voltados para empresas que buscam orientação especializada para tomadas de decisão com estratégia. Outro serviço que oferecem é a consultoria em inteligência artificial (IA) aplicada ao marketing, com o objetivo de automatizar processos, gerar insights com dados e implementar ferramentas de IA de forma funcional e eficiente. Essa linha de atuação tem sido adotada por empresas que buscam adaptar suas estratégias em contextos de mercado caracterizados por transformações digitais significativas. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aproximadamente 97,9% das indústrias que utilizam alguma tecnologia digital avançada relatam ter observado benefícios com essa adoção.



“A regra da Meu Marketeiro é flexibilizar de maneira rápida, adaptando-se às necessidades de cada cliente. Entendemos que: Se o meu cliente tem flexibilidade para mudar a estratégia, ele vai faturar mais, e assim, ele ficará feliz com nosso trabalho. Todas as decisões são pensadas no sucesso dos nossos clientes”, reforça Pedro Olagbaju. Pedro acredita que cada cliente possui características específicas e merece uma abordagem personalizada, proporcionando soluções que atendam às suas estratégias de crescimento, por isso conta com consultores de marketing com mais de dez anos de mercado.



Alguns dos 80 serviços que a agência oferece:

Tráfego de mídia paga

Redes sociais

Designer

Webdesigner (criação de sites, landing page e e-commerce)

Inteligência artificial aplicada ao Marketing e vendas

Automatização no marketing

Edição de vídeos

Marketing de eventos on-line e off-line

Dados e Analytics

Consultoria de marketing

Portais de notícias (O Globo, Terra, Valor Econômico)

Comerciais com atores da Rede Globo



Para empresas que buscam soluções voltadas para o aumento de vendas e posicionamento estratégico em mercados competitivos, a Meu Marketeiro oferece alternativas direcionadas a organizações com faturamento superior a R$ 100 mil por mês.



