Evento global sobre competências do futuro chega a São Paulo

São Paulo receberá entre os dias 10 e 12 de junho o Future Skills Masterclass, evento global voltado para capacitação profissional em competências essenciais diante dos desafios do mercado contemporâneo. A iniciativa, que já passou por cidades como Miami, Londres e Milão, terá ainda neste ano edições programadas para Estocolmo, Dubai, Buenos Aires e Cidade do México.

Segundo o relatório "The Future of Jobs", publicado pelo Fórum Econômico Mundial, aproximadamente 44% das competências atualmente exigidas no mercado de trabalho precisarão ser atualizadas até 2027. Entre essas habilidades, destacam-se pensamento criativo, resolução de problemas complexos e competências digitais avançadas.

O Future Skills Masterclass em São Paulo promoverá palestras e workshops com especialistas reconhecidos internacionalmente, abordando temas como inovação, criatividade e liderança adaptativa. O objetivo é fornecer ferramentas e métodos atualizados para profissionais que desejam acompanhar as rápidas mudanças do mercado global.

Benito Berreta, diretor da Hyper Island Americas, enfatiza a importância da atualização constante dos profissionais: "Vivemos um momento em que a capacidade de aprender continuamente é tão crucial quanto o conhecimento técnico. Eventos como o Future Skills permitem que profissionais se mantenham relevantes e preparados para as constantes mudanças do mercado", destaca Berreta.

Além de reunir profissionais de diversos setores, o evento busca fortalecer o diálogo e networking entre pessoas de diferentes segmentos do mercado, alinhando necessidades e expectativas na formação de trabalhadores preparados para desafios futuros.

Mais informações sobre programação e inscrições estão disponíveis em www.hyperisland.com.br/pages/future-skills-sao-paulo

