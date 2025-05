Holdings e consórcios ganham espaço na gestão de bens

No contexto de um cenário econômico que exige cada vez mais planejamento e proteção patrimonial, estruturas como as holdings familiares e os consórcios vêm se consolidando como estratégias para a aquisição, organização e preservação de bens no Brasil. As soluções são consideradas alternativas viáveis para quem busca segurança, economia tributária, planejamento sucessório e formas de aquisição patrimonial sem descapitalização imediata.

A holding patrimonial é uma estrutura que permite a centralização de imóveis e outros ativos em uma pessoa jurídica, facilitando a gestão, reduzindo a carga tributária e evitando conflitos entre herdeiros. Ao permitir a antecipação da sucessão sem a necessidade de inventário - processo que pode ser longo e oneroso, a holding oferece mais controle e proteção aos bens familiares.

Já o consórcio tem sido usado como uma alternativa viável para a aquisição planejada de bens, sem a incidência de juros, sendo utilizado como parte de alavancagem patrimonial. A combinação dessas duas ferramentas tem ganhado espaço entre investidores que buscam segurança jurídica, economia tributária e crescimento estruturado do patrimônio.

“Cada vez mais investidores estruturam suas aquisições via consórcio e incorporam esses ativos à holding, criando uma estratégia integrada de proteção e crescimento patrimonial”, afirma Jefferson Floriano, CEO da Via Direta, consultoria especializada em soluções financeiras.

Crescimento dos consórcios reforça mudança no comportamento do investidor

O consórcio tem demonstrado resultados expressivos e consolida-se como uma alternativa de aquisição planejada. De acordo com a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC), o sistema encerrou o primeiro trimestre deste ano com o maior volume de adesões dos últimos vinte anos: foram 1,23 milhão de cotas comercializadas, representando um crescimento de 26% em relação ao mesmo período de 2024.

Os negócios realizados no período somaram R$ 105,38 bilhões, alta de 36,4%. Enquanto outros produtos financeiros, como a caderneta de poupança, apresentaram queda real, os ativos administrados pelos consórcios cresceram 22,5% entre 2020 e 2024.

“Optar pelo consórcio é mais do que uma escolha financeira: é uma estratégia de construção patrimonial com planejamento e visão de longo prazo. Cada cota representa um passo rumo à aquisição de ativos sem comprometer o capital de imediato”, destaca Jefferson Floriano, CEO da Via Direta.

O consórcio, assim como a holding patrimonial, demanda planejamento e alinhamento com os objetivos de quem pretende investir. A orientação de consultorias financeiras e jurídicas especializadas pode contribuir para a estruturação dessas estratégias de forma personalizada, com atenção à conformidade legal, à organização patrimonial e à gestão dos ativos.

Website: http://viadiretaconsultoria.com.br