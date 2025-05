Smart Lockers reduzem custos na logística first mile

Segundo dados do E-commerce Trends, o consumidor brasileiro está cada vez mais digital. A pesquisa, realizada em parceria entre Opinion Box e Octadesk revelou que 88% dos brasileiros fizeram compras online ao menos uma vez por mês em 2024. Essa crescente demanda do e-commerce tem impulsionado a busca por soluções inovadoras na logística, especialmente na chamada first mile – a primeira etapa do envio de mercadorias. Neste cenário, os smart lockers (armários inteligentes) emergem como ferramentas que funcionam como pontos de entrega (drop-off points) que facilitam e agilizam o início do fluxo logístico.

Gabriel Peixoto, CEO da Meu Locker, explica que esses dispositivos permitem que vendedores, pequenos lojistas e até mesmo pessoas físicas depositem suas encomendas em locais acessíveis e totalmente automatizados, sem a necessidade de horários comerciais restritos ou a presença de atendentes. “Essa flexibilidade acelera o processo de coleta pelas transportadoras, que podem otimizar suas rotas e consolidar volumes de forma mais eficiente”, afirma.

Para o CEO, a utilização de armários inteligentes na first mile contribui significativamente para a redução de custos operacionais, tanto para quem envia quanto para quem coleta, ao minimizar o tempo de espera e os deslocamentos desnecessários. E, além disso, amplia a capilaridade da rede logística, especialmente em grandes centros urbanos, onde a pulverização de pontos de coleta se torna um diferencial competitivo.

"Os smart lockers são aliados importantes na descentralização da coleta, transformando a dinâmica da primeira milha. Eles oferecem conveniência para o remetente e eficiência para a transportadora, otimizando rotas e, consequentemente, tornando toda a cadeia de suprimentos mais ágil e econômica desde o seu ponto de partida", analisa Gabriel Peixoto.

“Com a consolidação dessa tecnologia, espera-se uma maior integração dos smart lockers aos sistemas de gestão das transportadoras, proporcionando ainda mais visibilidade e controle sobre o fluxo de pacotes, e solidificando seu papel como peça fundamental na modernização da logística”, conclui.

Website: https://www.meulocker.com.br/