MSCI e Intapp fazem parceria para oferecer melhor inteligência de mercado de capitais privados

A MSCI Inc. (NYSE: MSCI) e a Intapp, Inc. (NASDAQ: INTA) assinaram um memorando de entendimento para formar uma cooperação estratégica que irá agilizar o modo como os profissionais do mercado privado podem descobrir, analisar e aproveitar oportunidades.

Esta parceria tornará o amplo conjunto de informações sobre ativos privados da MSCI, incluindo capital privado, crédito privado, imóveis e referências de infraestrutura, métricas de desempenho de fundos, ativos e transações, bem como pesquisa de mercado, disponível diretamente na plataforma de gestão de transações e relacionamentos Intapp DealCloud.

O acesso simplificado a informações cruciais de mercado dentro da DealCloud irá permitir maior transparência, disponibilidade de dados referentes a obtenção e originação, além de rigor analítico em decisões de investimento para empresas de ativos alternativos. Com acesso nativo, os usuários da DealCloud poderão interagir diretamente com os dados de ativos privados da MSCI mediante painéis intuitivos e relatórios personalizáveis. Eles também poderão explorar dados de ativos reais da MSCI, incluindo dados a nível de propriedade,àmedida que identificam e pesquisam potenciais oportunidades de investimento.

Luke Flemmer, Chefe de Ativos Privados da MSCI, comentou: "Ao integrar nossos conhecimentos em uma plataforma na qual mais de 1.000 parceiros gerais confiam, estamos possibilitando uma tomada de decisão mais rápida e informada em mercados privados. Esta cooperação com a DealCloud incorpora conjuntos de dados de ativos privados da MSCI diretamente aos fluxos de trabalho diários dos profissionais de investimento, aumentando a eficiência e a transparência. A MSCI está comprometida em promover a clareza nos mercados privados mediante dados e análises robustos e independentes, e esta parceria apoia em grande medida esta meta."

Ben Harrison, Presidente de Indústrias na Intapp, acrescentou: "Continuamos comprometidos em oferecer a nossos clientes dados de mercado de terceiros totalmente integradosànossa plataforma, sem necessidade de entrada manual de dados. Isto melhora a experiência de nossos usuários e fornece aos clientes em comum as informações certas no momento certo, permitindo a eles que encontrem e executem as melhores oportunidades. Nossa nova parceria com a MSCI expande o acesso a conjuntos de dados robustos de mercados privados diretamente dentro da DealCloud, que ajudam investidores e consultores em capital privado e ativos reais a navegar melhor em grandes conjuntos de dados, avaliar mercados complexos com precisão e fechar mais negócios."

A MSCI e a Intapp estão negociando um contrato final após o qual os conjuntos de dados da MSCI estarão disponíveis na plataforma DealCloud nos próximos meses.

Sobre a Intapp

O software Intapp ajuda os profissionais a liberar o conhecimento, os relacionamentos e as percepções operacionais de suas equipes para agregar valor às suas empresas. Graças ao poder da IA ??aplicada, facilitamos a busca, a compreensão e o uso de informações sobre empresas e mercados. Com o portfólio de soluções SaaS verticais da Intapp, os profissionais podem aplicar sua experiência coletiva para tomar decisões mais inteligentes, gerenciar riscos e aumentar a vantagem competitiva. As principais empresas do mundo, sejam de contabilidade, consultoria, serviços bancários de investimento, jurídico, capital privado e ativos reais, confiam na plataforma e nas soluções específicas do setor da Intapp para modernizar e impulsionar um novo crescimento. Para mais informações, acesse Intapp.com e se conecte conosco no LinkedIn.

Sobre a MSCI Inc.

A MSCI é líder no fornecimento de ferramentas e serviços de suporte a decisões críticasàcomunidade mundial de investimentos. Com mais de 50 anos de experiência em pesquisa, dados e tecnologia, podemos tomar melhores decisões de investimento ao permitir que clientes entendam e analisem os principais aspectos de risco e retorno bem como elaborem com confiança portfólios mais efetivos. Criamos soluções aprimoradas de pesquisa com liderança no setor, as quais os clientes usam para obter percepções e aperfeiçoar a transparência ao longo do processo de investimento. Para saber mais, acesse www.msci.com.

Este comunicadoàimprensa contém declarações prospectivas segundo a Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. As declarações prospectivas se referem a eventos ou desempenho futuros, envolvendo riscos que podem levar a resultados reais ou desempenho materialmente diferente, sendo que você não deve depositar confiança indevida nos mesmos. Os riscos que podem afetar resultados ou o desempenho estão no Relatório Anual da MSCI no Formulário 10-K para o ano fiscal mais recente finalizado em 31 de dezembro, apresentadoàSEC. A MSCI não se compromete a atualizar quaisquer declarações prospectivas. Nenhuma informação contida aqui constitui recomendação de investimento ou deve ser considerada como tal. A MSCI não concede nenhum direito ou licença para uso de seus produtos ou serviços sem uma licença adequada. A MSCI NÃO CONCEDE GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, APTIDÃO A UMA DETERMINADA FINALIDADE OU DE OUTRA FORMA REFERENTE ÀS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SE ISENTANDO DE TODA A RESPONSABILIDADE ATÉ O LIMITE MÁXIMO PERMITIDO POR LEI.

