Grupo Lenovo: resultados financeiros do quarto trimestre e do exercício fiscal de 2024/25

O Lenovo GroupLimited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), juntamente com suas subsidiárias (“o Grupo”), anunciou hoje os resultados do quarto trimestre e do ano completo para o exercício fiscal de 2024/25, relatando aumentos significativos na receita e no lucro geral do Grupo. No caso do ano completo, a receita cresceu 21% em relação ao ano anterior, para US$ 69,1 bilhões, marcando a segunda maior receita anual da história do Grupo. O lucro líquido aumentou 36% em relação ao ano anterior, chegando a US$ 1,4 bilhão, sem levar em conta as normas de relatórios financeiros de Hong Kong (não-HKFRS[1]]). Os mecanismos de crescimento diversificado do Grupo continuam a se acelerar, com o mix de receitas não relacionadas a PCs incrementando quase cinco pontos percentuais em relação ao ano anterior, chegando a 47%. Todos os grupos de negócios apresentaram boa saúde e solidez e atingiram suas metas estratégicas e financeiras, e todas as regiões geográficas de vendas obtiveram um crescimento de receita de dois dígitos em relação ao ano anterior, refletindo a força dos negócios diversificados do Grupo e sua intensa presença internacional.

Os resultados foram impulsionados não apenas pelo foco do Grupo na execução de uma estratégia clara, mas também por suas operações globais integradas de ponta a ponta (design, previsão de demanda, compras, fabricação, marketing, vendas e serviços), modelo de fabricação ODM+ e seu modelo de recursos globais/entrega local. Nos últimos 20 anos de atividade internacional, a Lenovo estabeleceu uma presença de fabricação que conta com mais de 30 centros de manufatura (internos ou terceirizados) em 11 mercados diferentes ao redor do mundo. A combinação desses fatores dá ao Grupo o máximo de flexibilidade e capacidade para navegar pelas incertezas e se adaptar melhor às condições do mercado.

A Lenovo continua priorizando o investimento em inovação, com um aumento de 13% das despesas de P&D em relação ao ano anterior, chegando a US$ 2,3 bilhões. O ano passado foi de vários anúncios, investimentos e marcos importantes do Grupo como parte de sua estratégia de IA híbrida. Isso inclui o lançamento de PCs com IA, onde a Lenovo agora é a líder mundial na categoria de PCs com IA do Windows; o lançamento do primeiro telefone dobrável com Moto AI; o hipercrescimento no negócio de servidores com IA; a criação de soluções e recursos de serviços essenciais com o Lenovo Hybrid AI Advantage e, mais recentemente, o lançamento dos primeiros superagentes de IA pessoal e empresarial do Grupo em seu evento Tech World em Xangai (China).

Pensando no futuro, a Lenovo continua confiando que seu foco em inovação e IA híbrida, seus negócios globalmente equilibrados e uma cadeia de suprimentos flexível e resiliente não apenas manterão, mas também incrementarão, sua competitividade no mercado.

O Conselho de Administração da Lenovo declarou um dividendo final de 3,9 centavos de US$ (ou 30,5 centavos de HK) por ação para o exercício fiscal encerrado em 31 de março de 2025.

Citação do presidente do conselho e CEO, Yuanqing Yang:

“Este foi um dos nossos melhores anos até agora, mesmo diante de uma incerteza macroeconômica significativa. Alcançamos um forte crescimento de receita, com um aumento de dois dígitos em todos os nossos grupos de negócios e regiões geográficas de vendas, e nosso resultado final aumentou ainda mais rápido. Nossa estratégia de focar na IA híbrida impulsionou um progresso significativo na IA pessoal e empresarial, estabelecendo uma base sólida para a liderança nesta era da IA. Com 20 anos de liderança em um negócio global e superando desafios, tenho certeza de que nossa excelência operacional e o investimento contínuo em inovação não só sustentarão, mas também fortalecerão nossa competitividade”.

Destaques financeiros:

EF 24/25 em milhões de US$ EF 23/24 em milhões de US$ Variação 4T EF 24/25 em milhões de US$ 4T EF 23/24 em milhões de US$ Variação Receita do Grupo 69,077 56,864 21% 16,984 13,833 23% Receita bruta 1,481 1,365 8% 178 309 (42)% Receita líquida (lucro atribuível aos acionistas) 1,384 1,011 37% 90 248 (64)% Receita líquida (lucro atribuível aos acionistas – não-HKFRS)[1] 1,441 1,060 36% 278 223 25% Ganhos básicos por ação (em centavos de US$) 11.30 8.41 2.89 0.73 2.02 (1.29)

Desempenho do Grupo no quarto trimestre do exercício fiscal de 24/25: a receita e o lucro líquido não-HKFRS[1]aumentam mais de 20%, com crescimento anual de dois dígitos em todos os negócios

A receita do Grupo cresceu 23% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 17 bilhões, com um crescimento anual de dois dígitos em todos os negócios.

O lucro líquido aumentou 25% em relação ao ano anterior sem levar em conta as normas HKFRS [1] , para US$ 278 milhões.

, para US$ 278 milhões. O Grupo de Dispositivos Inteligentes (IDG) ampliou ainda mais sua liderança no mercado de PCs e aumentou em mais um ponto a diferença para o segundo colocado no ranking anual. Ao mesmo tempo, a receita de smartphones superou o mercado em 12 pontos e sua classificação mundial de smartphones por receita agora é a quarta em todos os mercados fora da China.

Grupo de Soluções de Infraestrutura (ISG) obteve rentabilidade pelo segundo trimestre consecutivo, com um hipercrescimento de receita de mais de 60% em relação ao ano anterior.

com um hipercrescimento de receita de mais de 60% em relação ao ano anterior. O Grupo de Soluções e Serviços (SSG) apresentou um crescimento de receita de 18% em relação ao ano anterior e uma margem operacional recorde de 22,7%.

Desempenho no ano completo:

Grupo de Dispositivos Inteligentes (IDG): reforço da liderança no mercado e vitória no campo da IA pessoal

Desempenho do exercício fiscal de 24/25:

A receita geral do IDG cresceu 13% em relação ao ano anterior, para US$ 50,5 bilhões, com uma margem operacional na faixa historicamente alta de mais de 7%.

Os PCs expandiram sua liderança de mercado, aumentando a diferença para o segundo colocado em quase um ponto (para 3,6 pontos) e mantiveram a rentabilidade líder do setor.

Os PCs com IA superaram a meta de volume para o ano, e a Lenovo agora é líder mundial da categoria de PCs com IA do Windows.

A receita de smartphones atingiu seu ponto mais alto desde a aquisição da Motorola Mobility, com um hipercrescimento de 27% em relação ao ano anterior. Houve um crescimento robusto nos mercados da Ásia-Pacífico e EMEA, complementando as fortalezas tradicionais da América Latina e América do Norte.

O negócio de tablets alcançou um crescimento anual de dois dígitos no volume de vendas.

Ao longo do exercício fiscal de 2024/25, foram lançados produtos inovadores em todo o portfólio de PCs e smartphones com IA da Lenovo, incluindo o ThinkBook Plus Gen 6 com uma tela rolável, o console de jogos portátil Legion Go S e as edições ultra-premium do ThinkPad e Yoga Aura. A Motorola expandiu sua liderança em dispositivos dobráveis com o mais recente motorola razr, agora com Moto AI.

Pensando no futuro, o IDG continuará construindo um ecossistema de aplicativos orientados por IA para oferecer experiências fluidas entre dispositivos e ecossistemas, além de desenvolver ainda mais os superagentes de IA que foram lançados recentemente no evento Tech World do Grupo em Xangai.

Grupo de Soluções de Infraestrutura (ISG): hipercrescimento, rentável no segundo semestre do ano,impulsiona a infraestrutura híbrida

Desempenho do exercício fiscal de 24/25:

O ISG teve um ano de hipercrescimento, com um aumento de 63% na receita em relação ao ano anterior, atingindo um recorde de US$ 14,5 bilhões. A margem operacional melhorou muito e o ISG atingiu o ponto de equilíbrio no segundo semestre do exercício fiscal.

A margem operacional melhorou muito e o ISG atingiu o ponto de equilíbrio no segundo semestre do exercício fiscal. O negócio de provedores de serviços em nuvem (CSP) continuou crescendo ao longo do ano, com uma rentabilidade autossustentável.

Os negócios de grandes empresas e PMEs (E/SMB) experimentou um forte impulso, com um aumento de 20% na receita em relação ao ano anterior, atingindo um recorde.

O negócio de servidores de IA também alcançou um hipercrescimento graçasàdemanda cada vez maior por infraestrutura de IA, com as soluções de resfriamento líquido Neptune™ da Lenovo, líderes do setor, como uma força importante por trás desse rápido crescimento.

Pensando no futuro, o ISG continuará executando sua estratégia de CSP e E/SMB, simplificando seu portfólio de produtos, fortalecendo suas capacidades de comercialização e aumentando a resiliência operacional para impulsionar um crescimento estável e equilibrado em todas as regiões geográficas, bem como uma rentabilidade sustentável.

Grupo de Soluções e Serviços (SSG): mecanismo de transformação de alta margem e alto crescimento, liberando a vantagem da IA híbrida

Desempenho do exercício fiscal de 24/25:

O SSG solidificou ainda mais seu papel como o mecanismo de transformação do Grupo, com a receita crescendo 13% em relação ao ano anterior (para US$ 8,5 bilhões), com uma margem operacional de 21,1%.

O negócio de serviços de suporte manteve seu crescimento constante, elevando a experiência do usuário de hardware.

O negócio de soluções e “as-a-service” cresceu ainda mais rápido, respondendo agora por quase 60% da receita do SSG, com as ofertas de IA, em particular, gerando impulso.

Pensando no futuro, o SSG continuará desenvolvendo capacidades dentro da estrutura Lenovo Hybrid AI Advantage, ao mesmo tempo que expande e aprofunda seu portfólio de soluções empresariais.

Destaques em ESG

A Lenovo fez progressos em seus compromissos ambientais, sociais e de governança no exercício fiscal de 2024/25 e está no caminho certo para atingir suas metas de redução de emissões para 2030, alinhadas com a iniciativa Science Based Targets. A Lenovo se orgulha de ter recebido reconhecimentos mundiais no ano passado, como o Prêmio de Ouro na categoria Empresas/organizações mais sustentáveis dos Prêmios de Melhor Governança Corporativa e ESG organizados pela HKICPA, bem como a Medalha de Platina da EcoVadis, que coloca a Lenovo entre as 1% melhores de todas as empresas classificadas pela EcoVadis no mundo inteiro. A Lenovo também recebeu o reconhecimento AAA na classificação ESG da MSCI e o reconhecimento A-list do CDP para Liderança em mudanças climáticas (A) e água (A-). A inclusão de pessoas de todas as origens e habilidades é fundamental para a visão da Lenovo de fornecer tecnologia mais inteligente para todos. Em 2024, a Lenovo foi homenageada como o “Melhor lugar para se trabalhar em termos de inclusão de deficientes” pelo quarto ano nos EUA, com expansão para o Brasil e Reino Unido. Como parte do objetivo da Lenovo de proporcionar IA mais inteligente para todos, a empresa adotou princípios de governança que reforçam o desenvolvimento, a implementação e a utilização responsáveis, éticos e seguros da IA. A Lenovo fortaleceu sua governança interna ao se comprometer com iniciativas públicas como o Pacto de IA da Comissão Europeia. Mais detalhes sobre o progresso da empresa serão divulgados em seu relatório anual de ESG, publicado no final de junho.

[1] A medida não-HKFRS foi ajustada com a exclusão das variações líquidas do valor justo de ativos financeiros pelo valor justo por meio do resultado, amortização de ativos intangíveis resultantes de fusões e aquisições, encargos relacionados a fusões e aquisições, ganho com a alienação considerada de uma subsidiária, redução ao valor recuperável e baixa de ativos intangíveis, crédito único de imposto de renda; reestruturação e outros encargos, ganho com a remensuração de um passivo de opção de venda por escrito, variação do valor justo de passivos financeiros derivativos relacionados a bônus de subscrição e juros nocionais de títulos conversíveis; e os efeitos correspondentes do imposto de renda, se houver.

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência tecnológica mundial com receita de US$ 69 bilhões, classificada em 248º lugar na Fortune Global 500, e que atende milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Focada em uma visão ousada para fornecer Tecnologia mais inteligente para todos, a Lenovo construiu seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo com um portfólio completo de dispositivos habilitados para IA, prontos para IA e otimizados para IA (PCs, estações de trabalho, smartphones, tablets), infraestrutura (servidor, armazenamento, borda, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), software, soluções e serviços. O investimento contínuo da Lenovo em inovações que mudam o mundo está edificando um futuro mais equitativo, confiável e inteligente para todos, em todos os lugares. A Lenovo está listada na bolsa de valores de Hong Kong como Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para saber mais, acesse https://www.lenovo.com e leia as últimas notícias em nosso StoryHub.

GRUPO LENOVO RESUMO FINANCEIRO Para o trimestre e ano encerrados em 31 de março de 2025 (em milhões de US$, exceto por dados de participação) 4T EF 24/25 4T EF 23/24 VARIAÇÃO ANO/ANO EF 24/25 EF 23/24 VARIAÇÃO ANO/ANO Receita 16,984 13,833 23% 69,077 56,864 21% Lucro bruto 2,783 2,428 15% 11,098 9,803 13% Margem de lucro bruto 16.4% 17.6% (1.2) pts 16.1% 17.2% (1.1) pts Despesas operacionais (2,452) (1,939) 26% (8,934) (7,797) 15% Despesas de P&D

(incluído nas despesas operacionais) (644) (532) 21% (2,288) (2,028) 13% Relaçãodespesas/receita 14.4% 14.0% 0.4 pts 12.9% 13.7% (0.8) pts Lucro operacional 331 489 (32)% 2,164 2,006 8% Outras receitas/(despesas) não operacionais – líquidas (153) (180) (15)% (683) (641) 7% Receita bruta 178 309 (42)% 1,481 1,365 8% Tributação (54) (56) (4)% (19) (263) (93)% Lucro no período/ano 124 253 (51)% 1,462 1,102 33% Participações societárias minoritárias (34) (5) 551% (78) (91) (16)% Lucro atribuível aos acionistas 90 248 (64)% 1,384 1,011 37% Lucro atribuível aos acionistas – não-HKFRS[1] 278 223 25% 1,441 1,060 36% Lucro por ação (em centavos de US$)

Básico

Diluído 0.73 0.71 2.02 1.95 (1.29) (1.24) 11.30 10.62 8.41 8.05 2.89 2.57

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250521353368/pt/

Assessoria de Imprensa

Hong Kong – Angela Lee, angelalee@lenovo.com, +852 2516 4810

London – Charlotte West, cwest@lenovo.com, +44 7825 605720

Zeno Group - LenovoWWcorp@zenogroup.com