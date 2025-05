ACI Academy lança formação on-line em crédito internacional

A ACI Academy, braço educacional da consultoria Inteligência Comercial, está com inscrições abertas para o Fórum Técnico ACI. Trata-se de um curso on-line que tem o objetivo de formar agentes especializados em auxiliar empresas nos processos de obtenção de crédito internacional. O início será no sábado, 17 de maio.

O público-alvo do Fórum Técnico ACI são advogados, contadores, consultores financeiros, bancários, profissionais do setor imobiliário, do agronegócio e demais interessados no acesso ao capital internacional.

O programa visa oferecer uma imersão técnico-estratégica que integra conhecimento jurídico, financeiro e operacional. No treinamento, há estudos de caso reais, simulações de operações, análise de contratos internacionais, estruturação de garantias e modelos de captação internacional.

Segundo o chief visionary officer (CVO) e fundador da Inteligência Comercial, Luciano Bravo, o conteúdo é dividido em módulos práticos e estratégicos. Estes incluem: estruturação de operações de crédito internacional, project finance, corporate finance, operações com bonds e custódia de ativos, entre outros.

“O curso dedica ainda um módulo específico à legislação aplicável ao crédito internacional, com foco na Lei 4.131/62 e suas regulamentações complementares. Os participantes aprendem a interpretar o marco legal que rege a entrada de recursos estrangeiros no Brasil, a registrar operações junto ao Banco Central e a compreender as exigências jurídicas de contratos de mútuo, garantias e obrigações tributárias”, explica Bravo.

As modalidades de financiamento são apresentadas com exemplos reais e ferramentas de aplicação prática. O participante aprende a diferenciar e aplicar o project finance – com base no fluxo futuro do projeto – e o corporate finance – baseado no histórico e solidez da empresa, diz o CVO.

“Também são abordadas garantias internacionais como SBLC, BG, ativos em custódia e seguros de crédito, com foco em como apresentá-las de forma atrativa a instituições internacionais”, salienta o especialista.

Conforme explicação do fundador da Inteligência Comercial, a ideia de criar a capacitação surgiu quando foi identificada uma lacuna no mercado brasileiro. Ele afirma que, embora exista uma demanda crescente, faltam profissionais capacitados para estruturar operações de crédito com segurança jurídica, solidez técnica e visão global.

“Muitos empresários desconhecem como acessar linhas internacionais, como utilizar garantias aceitas por bancos de fora e estruturar projetos com atratividade para fundos estrangeiros. A ausência de agentes qualificados para intermediar o processo motivou a criação de uma formação voltada à profissionalização dessa nova categoria: o agente de crédito internacional”, diz Bravo.

A ACI Academy projeta a expansão do Fórum Técnico por meio de edições itinerantes nas principais capitais brasileiras, parcerias com federações empresariais e entidades de classe, além de uma versão digital com acesso global.

“Estão em andamento ações estratégicas de comunicação, presença internacional em eventos financeiros e lançamento de certificações exclusivas para agentes formados. A meta é consolidar um ecossistema profissional em torno do crédito internacional”, sintetiza Bravo.

Para saber mais, basta acessar: https://inteligenciacomercial.com/