Tecnologia visa mais naturalidade em transplante capilares

Nos últimos anos, os avanços tecnológicos têm transformado o mercado de transplantes capilares, tornando o procedimento mais seguro, eficiente e natural. A Turquia, que por muito tempo foi referência global na técnica, começa a dividir espaço com outros mercados emergentes, como o Brasil, onde novas abordagens têm garantido resultados cada vez mais sofisticados.



Um estudo recente realizado pela Associação Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar (ABCRC) aponta que 80% dos pacientes buscam o procedimento devido à calvície genética, sendo 90% homens, majoritariamente entre 30 e 39 anos. Já entre as mulheres, 50% têm de 40 a 49 anos. A pesquisa mostra ainda que mais de 6.000 procedimentos foram realizados no país em 2022.



Com previsões de crescimento acelerado para o setor nos próximos anos, o médico que tem grande atuação em tricologia e transplante capilar, Dr. Filipe Chalita, destaca as vantagens da utilização de técnicas minimamente invasivas, além da evolução tecnológica dos métodos para o transplante de sobrancelhas, incluindo a técnica asiática, ainda rara no Brasil.



Segundo o Dr. Filipe Chalita, o mercado conta atualmente com duas principais técnicas, a Follicular Unit Transplantation (FUT) e a Follicular Unit Extraction (FUE). A primeira consiste na remoção de uma pequena faixa de couro cabeludo da parte posterior da cabeça, da qual são extraídas as unidades foliculares para o implante. “Apesar de eficiente para casos de grandes áreas calvas, ela deixa uma cicatriz linear e vem sendo cada vez menos utilizada”, explica.



“Já a técnica FUE representa um grande avanço. Nela, as unidades foliculares são retiradas individualmente, com instrumentos de alta precisão, sem necessidade de cortes maiores. Isso proporciona cicatrizes praticamente imperceptíveis, recuperação mais rápida e resultados superiores, especialmente quando associadas a tecnologias de mapeamento da área doadora, planejamento digital em 3D e técnicas de medicina regenerativa para estimular o crescimento dos fios”, acrescenta Dr. Filipe Chalita.



Embora seja indicado principalmente para casos de calvície androgenética — tanto masculina quanto feminina – o transplante capilar também pode ser feito em áreas do couro cabeludo com cicatrizes causadas por acidentes, cirurgias ou queimaduras, além de casos de alopecia por tração.



No entanto, o médico afirma que nem todo paciente é candidato ao procedimento. “A avaliação inicial é fundamental para determinar a indicação correta. Após a consulta, são realizados exames laboratoriais, análise da evolução da perda capilar e uma tricoscopia digital. Dessa forma é possível analisarmos com mais atenção a área doadora e projetarmos a evolução futura da calvície, para garantir um planejamento seguro e resultados mais duradouros”, esclarece Dr. Filipe Chalita.



Cuidados no pós-operatório



Por ser um procedimento ambulatorial, o transplante capilar não exige internação hospitalar para ser realizado. De acordo com a Dra. Larissa Rocha, médica também atuante em tricologia e transplante capilar, a duração da cirurgia pode variar entre 6 a 12 horas, dependendo do número de unidades foliculares a serem transplantada, e deve ser realizada em clínica especializada, equipada com toda estrutura de segurança como sala cirúrgica, monitorização, desfibrilador e equipe treinada.



“Utilizamos anestesia local com leve sedação oral para conforto do paciente. Após o procedimento, ele é liberado para casa no mesmo dia, com orientações claras de pós-operatório. Recomendamos dois dias de repouso relativo antes de retornar às atividades habituais. O acompanhamento pós-operatório é criterioso”, explica a médica.



Segundo a Dra. Larissa Rocha, o pós-operatório do transplante capilar é relativamente tranquilo, mas exige alguns cuidados específicos. “Nos primeiros dias, pode haver leve inchaço na testa e discretos pontos de sangramento — o que é esperado. Então orientamos que o paciente durma com a cabeça elevada para minimizar o edema”.



“Já a lavagem do couro cabeludo é iniciada apenas após 48 horas, de forma muito delicada, utilizando shampoo neutro. A correta higienização ajuda na cicatrização e na remoção segura das crostas formadas. Além disso, o paciente deve evitar o sol direto, atividades físicas intensas, tabagismo e álcool nas primeiras semanas. Também é esperado que os fios transplantados caiam temporariamente entre o 15º e o 30º dia — fase natural conhecida como eflúvio telógeno”, completa Dra. Larissa Rocha.



Transplante de sobrancelha



Os avanços tecnológicos têm influenciado os procedimentos capilares nas últimas décadas. Embora menos difundida, a técnica asiática de transplante de sobrancelhas traz resultados bastante naturais, sendo indicada para quem possui falhas, rarefação ou ausência de pelos por causas genéticas, envelhecimento e traumas, ou para quem busca sobrancelhas bem desenhadas e harmoniosas.



“É importante ressaltar que o transplante de sobrancelhas não é um mini transplante capilar. Trata-se de uma cirurgia altamente especializada, que exige domínio técnico, sensibilidade estética e ampla experiência para alcançar um resultado satisfatório e duradouro”, explica a médica.



Dra. Larissa Rocha ressalta, ainda, que, aplicando técnicas refinadas e específicas (como a asiática), o procedimento exige uma precisão milimétrica na angulação e no posicionamento dos fios para se obter resultados verdadeiramente naturais.



“Nestes casos os cuidados são ainda mais delicados e rigorosos, devido à complexidade técnica envolvida na preservação da direção e da angulação precisa dos fios implantados”, completa.



Mercado em expansão



Segundo dados da Fortune Business Insights, o mercado global de transplante capilar pode atingir valor de US$ 141,88 bilhões até 2032, exibindo um crescimento anual composto (CAGR) de 25,2%.



“O Brasil é referência internacional em transplante capilar, combinando técnica e sensibilidade estética. No transplante de sobrancelhas, especialmente, desenvolvemos protocolos que unem a precisão das técnicas asiáticas com o refinamento do senso estético brasileiro. O transplante capilar moderno pode transformar vidas, devolvendo autoconfiança, autoestima e qualidade de vida”, completa a Dra. Larissa Rocha.



