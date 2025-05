Própolis: especialista explica aplicações e formas de uso

A própolis, um composto resinoso produzido pelas abelhas, tem ganhado destaque no mercado devido às suas diversas propriedades benéficas para a saúde. Para Luiz Felipe Matiazzi, Diretor de Operações da APISVIDA, empresa especializada no desenvolvimento e comercialização de itens do setor apícola, é importante entender as diferentes aplicações e formas de utilização deste produto natural.

Segundo o especialista, o mercado brasileiro oferece três tipos de própolis, cada um com características e propriedades específicas:

Própolis marrom : "Proveniente de flores silvestres, sendo o tipo mais comum e abrangendo todas as ações terapêuticas geralmente associadas à própolis", explica o diretor;

Própolis verde : "Originária da planta Alecrim-do-campo, predominante em Minas Gerais, possui componentes exclusivos como o Artepelin C e a Bacarina, que potencializam suas ações anti-inflamatória, antioxidante e imunoestimulante", detalha Matiazzi;

Própolis vermelha: "Encontrada principalmente em Alagoas e derivada da planta Rabo-de-bugio, destaca-se pela presença de Isoflavonoides, que turbinam suas atividades antimicrobiana e anticarcinogênica", complementa.

Qual a melhor forma de consumo?

A decisão sobre a apresentação da própolis depende de diversos fatores, como finalidade do uso e preferência do consumidor. Matiazzi esclarece: “O extrato de própolis em forma líquida em gotas é absorvido mais rapidamente, pois já está em uma forma livre para ser absorvida”, explica.

Segundo o especialista, a versão em spray facilita o uso tópico, ou seja, o uso direto em uma área para um efeito local, como a garganta: “O spray é prático para aplicações diretas em áreas específicas que necessitam de cuidado”.

Já a opção em cápsulas é mais indicada para as pessoas que não conseguem consumir o extrato de própolis líquido devido ao sabor forte e característico, acrescenta Matiazzi . “Porém, a sua absorção é um pouco mais lenta, mas os efeitos são os mesmos ao final da absorção. As cápsulas oferecem uma alternativa para quem tem sensibilidade ao sabor característico da própolis líquida”, observa.

Empresa oferece garantia de qualidade através de análises laboratoriais

De acordo com Matiazzi, a APISVIDA investe em controle de qualidade para assegurar a pureza e a concentração de seus produtos. “Investimos em equipamentos avançados para nossos laboratórios de controle de qualidade. São realizadas análises de recebimento e de liberação de lote”, afirma.

Segundo o diretor, para o extrato de própolis são realizadas 17 análises físico-químicas antes de liberar o lote para ser envasado, dentre elas: teor de extrato seco, teor de compostos fenólicos e flavonoides e atividade de oxidação. As análises são essenciais para identificar a qualidade e a veracidade do produto.

Uso prolongado e contraindicações

Em relação ao uso contínuo da própolis, Matiazzi tranquiliza: “Não existem contraindicações ou restrições para o uso prolongado do extrato de própolis. Essa característica contribui para a segurança e a possibilidade de incorporar a própolis na rotina de cuidados com a saúde”, esclarece.

APISVIDA e o crescente mercado da própolis

O mercado de própolis deverá crescer de US$ 675,46 milhões em 2023 para US$ 881,96 milhões até 2028, com um CAGR de 5,48% durante o período de previsão (2023-2028), conforme dados publicados pelo site Mordor Intelligence.

Diante do cenário promissor do mercado da própolis, Matiazzi detalha as estratégias da APISVIDA para atender a essa crescente demanda:

Lançamento da Nanopropolis : A Nanoprópolis® é um avanço significativo no uso de produtos naturais para a saúde. Por meio da nanotecnologia, a APISVIDA transforma os compostos bioativos da própolis em partículas de tamanho nanométrico, o que aumenta sua biodisponibilidade e, consequentemente, a eficácia do produto. Isso significa que os componentes ativos da própolis são mais rapidamente absorvidos pelas células do corpo proporcionando resultados mais rápidos e duradouros à saúde pelo aumento da resistência do sistema imunológico.

Investimentos em tecnologia e modernização : a empresa constantemente investe e aprimora seus processos produtivos, com objetivo em aumentar a eficiência, a capacidade de atender à demanda, e trazer novas oportunidades para o consumidor;

Diversificação do portfólio : além da Nanopropolis, a APISVIDA planeja expandir sua linha de produtos derivados da própolis. Essa diversificação visa atender a diferentes perfis de consumidores e acompanhar as tendências de consumo, ampliando o alcance da empresa no mercado;

Fortalecimento de parcerias estratégicas : a marca está consolidando e expandindo parcerias com grandes redes farmacêuticas, distribuidores e pontos de venda. Essa estratégia busca expandir a presença no mercado nacional e intensificar as oportunidades internacionais;

: a marca está consolidando e expandindo parcerias com grandes redes farmacêuticas, distribuidores e pontos de venda. Essa estratégia busca expandir a presença no mercado nacional e intensificar as oportunidades internacionais; Ações de marketing e posicionamento de marca: a APISVIDA é uma das principais indústrias do segmento apícola no mercado, possui uma das maiores linhas de extrato de própolis e atua com a venda de spray para garganta. Além disso, busca ser reconhecida pela inovação no desenvolvimento de novos produtos, como a Nanoprópolis, de que detém a patente. Com isso, a empresa está intensificando campanhas de comunicação de massa e ações comerciais no Brasil e exterior, para destacar a importância de incluir produtos naturais na rotina diária.

