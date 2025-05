Camponesa reforça vínculo emocional com o consumidor em nova fase de campanha

A Camponesa, marca pertencente ao grupo Alvoar Lácteos, lança campanha para dar continuidade ao movimento iniciado em 2024 com novo posicionamento estratégico, identidade visual e embalagens.

Em um mercado em que o campo e a família são temas recorrentes, a marca estrutura sua estratégia a partir de autenticidade e sabor. Com origem em Minas Gerais, busca representar aspectos culturais regionais relacionados à alimentação e aos hábitos locais.



“O nosso propósito é fazer dos afetos novos sabores. Com um jeito de falar que une gerações ao redor da mesa, a Camponesa busca estabelecer conexão entre diferentes públicos”, explica Cynthia Serretti, diretora-executiva de Marketing da Camponesa.

Em 2024, a agência Ana Couto desenvolveu uma nova fase da comunicação da marca, que é líder em leite em pó no Nordeste e em leite UHT na região de Belo Horizonte. Com novas embalagens, identidade visual e o propósito de “Fazer dos afetos novos sabores”, a primeira campanha dessa etapa apresentou um novo ponto de vista para o mercado: “Sabor se cria junto”.

“Acreditamos que estar junto e dar sabor aos momentos é o que conecta pessoas. E fazer parte dessas conexões desde 1948 é o que move Camponesa”, completa Cynthia Serretti. Para a nova onda da campanha, essa premissa se mantém, porém agora com mais profundidade. A marca apresenta sua linha de produtos acompanhada de mais um ingrediente: o afeto, que convida o consumidor a reconhecer que um gesto de carinho é capaz de criar memórias inesquecíveis, seja entre amigos, familiares ou qualquer outra relação especial.

Nova fase da campanha

A nova fase da campanha Camponesa amplia a construção da sua narrativa de marca, consolidando o posicionamento “Sabor se cria junto” como conceito criativo e norte para todas as frentes de comunicação. Com foco em gerar identificação e conexão emocional, cada peça retrata os produtos da marca embalados por gestos de gentileza, representando uma corrente afetiva que se espalha à mesa.

O filme publicitário, que será veiculado na TV aberta de Minas Gerais, Pernambuco e Paraíba, reforça o vínculo afetivo da marca com o consumidor ao retratar cenas do cotidiano que ganham significado especial quando compartilhadas. A produção convida o público a reconhecer no preparo e na partilha das refeições um gesto de cuidado, um ingrediente adicional relacionado ao contexto de preparo e consumo dos produtos, associado a experiências compartilhadas.

O plano de mídia contempla presença multiplataforma, com ações on-line e off-line que potencializam a visibilidade da marca nas regiões. Além da TV, a campanha estará presente em rádio, mídia OOH em MUB, shoppings e aeroportos, e contará com uma estratégia de conteúdo digital. Nas redes sociais, a marca traz uma abordagem que destaca características visuais dos produtos com imagens que exploram momentos de conexão entre pessoas e sabores.



A campanha ainda conta com parcerias com influenciadores de destaque, como o chef Felipe Caputo, que reforça o elo entre tradição, inovação e afeto na cozinha.

Nos pontos de venda, o conceito é implementado por meio de ações promocionais que permitem ao público experimentar os produtos da marca em espaços organizados de ativações. As iniciativas incluem degustações, demonstrações culinárias e atividades interativas voltadas à apresentação da linha de produtos. A estética das ativações remete ao aconchego da cozinha afetiva, com elementos inspirados no fogão mineiro e materiais que reforçam a identidade visual da marca com um toque contemporâneo.



