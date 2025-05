Dia do Abraço (22/5): Itaci realiza ações de conscientização na CPTM

Na quinta-feira, 22 de maio, é comemorado o Dia Internacional do Abraço, como uma forma de promover o bem-estar e a saúde emocional, uma vez que este ato pode, segundo pesquisas científicas, minimizar o estresse por aumentar os níveis de oxitocina (hormônio do amor).

Mas para o Instituto de Tratamento do Câncer Infantil (Itaci), hospital brasileiro criado em 2002 para atender à demanda de tratamento em onco-hematologia, ligado ao Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp), unidade que integra o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), essa data também é marcada por abraços físicos e simbólicos desde 2017. Na época, aconteceu a primeira campanha Dia do Abraço Itaci, mobilizando pessoas para conscientizar sobre os sintomas do câncer infantojuvenil e suas chances de cura.

Para este ano, na nona edição, o hospital promove ações na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), na Estação Palmeiras-Barra Funda (Linha 7- Rubi, e o serviço Expresso Aeroporto), das 10h às 13h.

O personagem Nino, mascote do Itaci, estará no local para chamar a atenção das pessoas, tirar fotos e, junto com uma equipe de voluntárias, com camisetas personalizadas, abordar os passageiros com material informativo, com folhetos e fitinhas de pulso. Na estação, haverá banners e um tapete sinalizando o Ponto do Abraço, um espaço para se abraçar e/ou abraçar o Nino.

“Os materiais, como banners e folhetos, têm o lema Câncer Infantojuvenil: atenção aos sintomas é um gesto de amor, trazem os principais sinais, bem como um alerta sobre as chances de cura, que podem superar os 70% quando o diagnóstico é precoce”, explica Lilian Cristofani, diretora médica do Itaci.

E a coordenadora da Fundação Criança - Itaci, Liliane Moraes, argumenta: “Promover esta ação na CPTM, nos possibilita ampliar a nossa rede de conscientização, sensibilizando a população de que informação pode salvar vidas”.

Sinais e Sintomas

O câncer infantojuvenil é um grupo de várias doenças que têm em comum a proliferação descontrolada de células anormais, podendo ocorrer em qualquer lugar do organismo. “Entre os sintomas estão: palidez, dor óssea, hematomas, caroços, inchaços, perda de peso inexplicada, dores de cabeça ou nos membros, alterações oculares, febre e sudorese noturna. Na dúvida, é melhor procurar um especialista quanto antes”, alerta Vicente Odone Filho, Professor Titular do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP e médico oncopediatra.

Os tipos mais frequentes da doença são as leucemias (que afetam os glóbulos brancos) e tumores do sistema nervoso central e linfomas (sistema linfático). Merecem atenção o neuroblastoma (que acomete as células do sistema nervoso periférico, frequentemente localizadas no abdômen); o tumor de Wilms (renal); o retinoblastoma (afeta a retina, fundo do olho); o germinativo (das células que vão dar origem aos ovários ou aos testículos); o osteossarcoma (ósseo); e os sarcomas (tumores de partes moles).

Sobre o Instituto de Tratamento do Câncer Infantil

Construído a partir de uma parceria entre a Fundação Criança, Ação Solidária Contra o Câncer Infantil (ASCCI) e a Fundação Oncocentro de São Paulo, o Itaci é um hospital público que iniciou suas atividades em 2002, e é ligado ao Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp), unidade que integra o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP). Oferece tratamento para crianças e adolescentes, diagnosticados com câncer e outras doenças hematológicas ou raras, de 0 a 18 anos.

Atuante na área de oncologia pediátrica no Brasil, realizou, em 2024, cerca de 12 mil consultas médicas ambulatoriais, mais de 5 mil consultas multiprofissionais, em torno de 5.800 mil sessões de quimioterapia e 526 internações. Entre as especialidades atendidas: leucemias, linfomas, neuroblastomas, sarcomas das partes moles, retinoblastomas, doenças hematológicas não oncológicas e tumores sólidos (do sistema nervoso central, ósseos, das células germinativas, renais e hepáticos).

Mais informações em:

https://www.facebook.com/ITACI.ITACI

https://www.instagram.com/instituto_itaci/

https://www.youtube.com/channel/UC99UjqrT2VfMkJXP4gyYiLg

https://www.itaci.org.br/

Website: https://www.itaci.org.br/