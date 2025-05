Brasileiros buscam vida melhor e segurança ao investir em imóveis na Flórida

A busca por qualidade de vida, segurança e estabilidade tem impulsionado o interesse de brasileiros por imóveis residenciais na Flórida. De acordo com o National Association of Realtors (NAR), o Brasil foi o terceiro país que mais comprou imóveis nos Estados Unidos em 2023, atrás apenas do Canadá e do México. A Flórida concentrou 23% de todas as aquisições feitas por estrangeiros, sendo o estado mais procurado por compradores internacionais.

Entre os fatores que explicam essa tendência estão aspectos como a infraestrutura urbana, o sistema de saúde, o clima subtropical e as opções educacionais disponíveis na região. Além disso, cidades como Orlando, Miami, Tampa e Fort Lauderdale oferecem centros comerciais consolidados, aeroportos internacionais e ampla oferta de lazer, o que contribui para o aumento da procura por parte de famílias brasileiras.

Outro atrativo é o aspecto da segurança. Relatórios do Florida Department of Law Enforcement indicam redução nos índices de criminalidade em diversas cidades do estado, cenário que contrasta com a realidade de grandes centros urbanos brasileiros. O sistema jurídico norte-americano também é citado por especialistas como um fator que confere maior previsibilidade ao processo de aquisição de imóveis por estrangeiros.

A estrutura fiscal dos Estados Unidos, aliada à possibilidade de dolarização do patrimônio, também tem atraído investidores. Imóveis na Flórida são utilizados não apenas como residência, mas também como forma de renda passiva por meio do aluguel por temporada, especialmente em áreas com alta demanda turística, como Orlando e Miami.

De acordo com Luis Campos, corretor especializado em imóveis de alto padrão, “a decisão de investir em um imóvel nos Estados Unidos muitas vezes está associada ao desejo de oferecer uma vida mais estável e segura à família, além de diversificar o patrimônio em moeda forte”.

Mais informações podem ser consultadas no relatório oficial da NAR.

