Novo software com IA otimiza gestão de marketplaces

A Inteligência Artificial já é uma realidade em todos os setores da sociedade. No e-commerce, em especial, além de ampliar a eficiência, ela impulsiona o crescimento econômico e transforma a experiência dos consumidores. É o que mostram os dados da pesquisa Ebit/Nielsen de 2023: de acordo com o estudo, empresas que utilizam IA registram, em média, crescimento de 15% nas vendas e aumento de 10% na satisfação do cliente. No segmento de varejo on-line, 75% das companhias já empregam esse tipo de recurso para traçar perfis, criar anúncios e aprimorar a jornada de compra.



De olho nessa tendência, a Lighthouse, empresa especializada em soluções para e-commerce, lançou o Sellmate, plataforma que automatiza e integra a gestão de marketplaces. Apresentado durante o South Summit Brazil, o novo software foi desenvolvido para ampliar a eficiência operacional, reduzir custos e facilitar a escalabilidade dos negócios on-line. Diferentemente de outras ferramentas disponíveis no mercado, ele oferece um sistema completo com oito módulos, centralizando todas as etapas operacionais, desde o onboarding de produtos até a gestão financeira e o atendimento ao cliente.

Entre os destaques está o sistema de verificação da qualidade das imagens dos produtos, fundamental para quem busca agilidade em ambientes competitivos. Por meio de recursos de Inteligência Artificial, a plataforma automatiza tarefas repetitivas como cadastro de produtos, atualização de preços e criação de descrições otimizadas para SEO. A proposta é liberar os vendedores de etapas operacionais, permitindo que direcionem esforços a estratégias comerciais, relacionamento com clientes e expansão do portfólio.

Segundo o sócio da Lighthouse, Leonardo Prates, este é o resultado de anos de experiência em tecnologia para e-commerce. "O Sellmate não apenas potencializa as receitas, mas também simplifica e acelera toda a gestão operacional", afirma.

Com um crescimento médio de 70% nos últimos três anos, a empresa projeta uma expansão de 20% em 2025, impulsionada pelo lançamento. Para isso, aposta na alta demanda por soluções tecnológicas no mercado digital, que, segundo a plataforma de análise Statista, deve crescer 18% no Brasil. “Nosso produto aplica inteligência artificial para geração automática de descrições de produtos e aprimoramento da qualidade de imagens. Isso garante padronização e otimização da conversão para os lojistas”, completa.

Automação e experiência aprimorada para sellers

O Sellmate foi projetado para resolver um dos principais desafios dos sellers em marketplaces: a gestão operacional. A plataforma é compatível com os principais HUBs e ERPs do mercado e permite uma integração fluida e eficiente. Além disso, permite a integração ágil de grandes volumes de produtos, atendendo desde pequenos sellers até grandes operações.

Atualmente em fase de testes, o software já está disponível para contratação. Mais informações podem ser encontradas em: https://br.linkedin.com/company/lighthouse-ti.

Website: https://br.linkedin.com/company/lighthouse-ti