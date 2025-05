Alta da Selic impulsiona novas soluções de crédito

Com a Taxa Selic mantida em patamar elevado, o custo do crédito continua sendo um desafio para milhões de brasileiros. Nesse cenário, trabalhadores assalariados têm buscado alternativas de empréstimos que ofereçam maior previsibilidade, taxas competitivas e prazos mais flexíveis. O avanço das plataformas digitais e das fintechs ampliou a oferta de soluções voltadas a esse público, com destaque para modelos de empréstimo pessoal para trabalhadores CLT. Um exemplo disso é o programa Crédito do Trabalhador, que, até meados de maio de 2025, já havia concedido R$ 11,3 bilhões em empréstimos para mais de 2 milhões de trabalhadores, com uma média de R$ 5.383,22 por contrato, segundo o Governo Federal.



Embora o volume de crédito total tenha crescido no início do ano, o aumento das taxas de juros elevou as exigências das instituições financeiras. Segundo o Banco Central, a taxa média de juros para famílias e empresas chegou a 43,7% ao ano em fevereiro de 2025, representando um aumento de 1,5 ponto percentual em relação ao mês anterior. Esse cenário tem levado empresas do setor a diversificar suas ofertas para atender tanto o público com renda fixa quanto perfis com maior risco, como os que recorrem ao empréstimo para negativado.

“A base assalariada brasileira representa uma parcela significativa da demanda por crédito, especialmente em momentos de pressão sobre o orçamento. Modalidades direcionadas a esse público ajudam a viabilizar o acesso ao crédito com mais segurança para ambas as partes”, afirma Guilherme Nasser, CEO da Juros Baixos.

Entre as alternativas que surgem nesse contexto está o empréstimo para assalariado com débito em conta ou pagamento recorrente vinculado à renda formal. Esse tipo de estrutura pode reduzir o risco percebido pela instituição financeira, o que, em algumas situações, contribui para condições mais vantajosas do que as observadas em linhas de crédito pessoal tradicionais, que não consideram vínculo empregatício.

A digitalização do setor também tem ampliado o acesso à informação. De acordo com o Governo Federal, o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital registrou mais de 15 milhões de simulações até março de 2025, indicando a crescente busca por previsibilidade financeira. Além disso, uma pesquisa da Serasa revelou que 72% dos brasileiros que compram por impulso se arrependem depois, reforçando a importância do planejamento ao assumir compromissos financeiros.

“O uso de simuladores de empréstimo se consolidou como uma ferramenta essencial no processo de decisão financeira. Eles permitem que o consumidor avalie o impacto das parcelas no orçamento e compare diferentes propostas de forma rápida e segura”, comenta Arthur Bonzi, COO da Juros Baixos.

A Juros Baixos é uma plataforma digital que conecta consumidores a diversas modalidades de crédito oferecidas por instituições financeiras parceiras. Por meio de sua API de Marketplace de Empréstimos, oferece acesso a produtos como empréstimo pessoal, empréstimo para CLT, empréstimo com garantia e linhas voltadas a assalariados, com análise rápida e sem burocracia.

