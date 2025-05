Setor de facilities reagem à evasão e buscam mão de obra

A escassez de mão de obra qualificada tem se tornado um dos maiores desafios do setor de facilities no Brasil. Profissões fundamentais para a operação, como limpeza, manutenção e segurança, têm enfrentado uma crescente evasão de profissionais, muitos dos quais estão migrando para aplicativos em busca de maior flexibilidade e remuneração.

As consequências são visíveis: diminuição da qualidade dos serviços, sobrecarga dos profissionais existentes e um impacto negativo na capacidade de inovação e adoção de novas tecnologias. Por isso, o tema será amplamente discutido na 12ª edição da Expo InfraFM e do 20º Congresso InfraFM, que acontecem de forma simultânea entre os dias 9 e 11 de junho, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Com mais de 40 especialistas reunidos no Congresso e mais de 100 palestrantes na Arena de Soluções da Expo, os eventos mostram como o setor tem evoluído, com a adoção de tecnologias para aumentar a eficiência dos serviços e reduzir a dependência da mão de obra, indicando quais devem ser os próximos passos de um longo caminho que ainda deve ser percorrido no campo da valorização profissional.

“Estamos falando de profissionais essenciais, que garantem o funcionamento de hospitais, escolas, condomínios e empresas: o setor de serviços é o que mais gera empregos, movimenta a economia e responde por 72% do PIB nacional. É preciso reconhecer esse valor e agir de forma estrutural para mantê-los no setor”, Rimantas Sipas, COO do IEG no Brasil, organizadora do evento.

Dores do setor

Mudanças regulatórias e econômicas recentes exigiram adaptação de processos e adicionaram pressão às empresas. A Lei do Aprendiz, que proíbe a atuação de jovens em áreas como limpeza e conservação, também é vista como uma contradição jurídica que precisa ser enfrentada. Além disso, a baixa atratividade das funções, a falta de reconhecimento e a elevada rotatividade impactam a moral dos profissionais.

Outro ponto crucial é a competição por talentos. Embora os atores de FM (Facilities Management) invistam pesado em capacitação e o governo ofereça programas gratuitos, a adesão e o interesse pela qualificação são baixos. Muitos potenciais trabalhadores parecem optar por empregos mais flexíveis ou por benefícios sociais, criando uma disputa real e desigual com o modelo tradicional de emprego via CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas).

“Setores específicos dentro de FM, como asseio e conservação, refeições coletivas, segurança e mobilidade/estacionamento, relatam gargalos operacionais severos devido à falta de pessoal qualificado. A desvalorização generalizada impacta a reputação da carreira e compromete a formação de lideranças no setor”, avalia Léa Lobo, head de conteúdo da InfraFM.

Mais recentemente, supervisores, técnicos de manutenção e até gestores têm migrado para outros setores diante da pressão por resultados com pouca perspectiva de evolução salarial no segmento.

Aditivo como alternativa

Empresas vêm adotando medidas para tentar conter a rotatividade, que compromete a produtividade e eleva os custos operacionais. Uma das mais recentes foi a criação de um aditivo legal que acrescenta R$ 300 aos salários de trabalhadores da limpeza, uma tentativa de tornar os postos mais atrativos e mitigar a evasão.

“É fundamental investir em treinamentos, programas de capacitação interna e parcerias com instituições de ensino. A promoção da valorização das carreiras técnicas e a criação de ambientes de trabalho atrativos para jovens profissionais também são essenciais”, declara Lobo.

Outra possibilidade para suprir uma mão de obra que está indisponível é a tecnologia. A automação de processos, os sistemas de gestão integrada, os robôs de limpeza, a IA aplicada à manutenção e operação, a Realidade Aumentada, a IoT (Internet das Coisas) e os Gêmeos Digitais têm sido utilizados para otimizar operações, aumentar a eficiência, melhorar a produtividade e a experiência dos trabalhadores.

“A Expo InfraFM e o Congresso InfraFM são os espaços ideais para debater essas transformações. Reunimos os principais players do setor para buscar caminhos viáveis e sustentáveis, que valorizem o capital humano e preparem o mercado para os desafios do futuro”, conclui Sipas.

Serviço:

Expo InfraFM e Congresso InfraFM

Data: 9 a 11 de junho de 2025

Horários: dia 9 das 14h às 20h e dias 10 e 11 das 10h às 20h

Local: Expo Center Norte

Endereço: Entrada Principal - Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, SP.

Mais informações neste link.

Website: https://www.infrafm.com.br/eventos/198/infrafm-expo-2025-credenciamento?utm_source=materia-hs