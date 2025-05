Rubedo Life Sciences anuncia que o primeiro paciente recebeu a dose do principal candidato a medicamento, RLS-1496, o primeiro modulador de GPX4 destinado a células senescentes patológicas a entrar na fase 1 do ensaio clínico

A Rubedo Life Sciences, Inc. (Rubedo), uma empresa de biotecnologia em estágio clínico, baseada em IA e com foco na descoberta e no rápido desenvolvimento de medicamentos seletivos para rejuvenescimento celular, visando o envelhecimento celular, anunciou hoje que o primeiro paciente recebeu a dose do principal candidato a medicamento, RLS-1496, no ensaio clínico aleatório, duplo cego, controlado por veículo, de centro único e dose crescente da empresa. O estudo marca a primeira vez que um modulador de GPX4 (glutationa peroxidase) entra na fase 1 do ensaio clínico e foi desenvolvido para avaliar a segurança, tolerabilidade, efeitos clínicos, biodisponibilidade plasmática e farmacodinâmica do RLS-1496 tópico em pacientes dos sexos masculino ou feminino com 18 anos ou mais com psoríase em placas leve a moderada e estável. A pele envelhecida destas pessoas também será tratada e avaliada para verificar se o RLS-1496 pode melhorar os biomarcadores do envelhecimento e reverter a idade da pele ou o relógio biológico. Com base nos resultados deste estudo, o ensaio poderá ser expandido para outras condições inflamatórias da pele e distúrbios autoimunes, incluindo, mas não se limitando a, dermatite atópica, vitiligo, rosácea, alopecia areata e esclerodermia.3 Uma formulação sistêmica do RLS-1496 está planejada para entrar nos ensaios clínicos de fase 1 em 2026.

"Estamos empolgados por alcançar este marco importante não apenas para nosso principal candidato, o RLS-1496, mas também para o avanço da ciência da longevidade", disse o Diretor Executivo da Rubedo, Frederick Beddingfield III, MD, PhD, FAAD, FACMS. "Como a primeira empresa a tratar pacientes com um modulador de GPX4 destinado a células senescentes em um ensaio clínico de fase 1 rico em dados, estamos na expectativa de avaliar seus potenciais efeitos de alteração da doença em condições inflamatórias da pele e envelhecimento cutâneo, impulsionando assim nossa linha de produtos em linha com nossa meta de causar um impacto significativo em doenças e condições referentesàidade, como obesidade e dor."

O Diretor Científico da Rubedo, Marco Quarta, PhD, afirmou: "Na última década, cientistas da longevidade têm trabalhado para desenvolver um composto pronto para testes em seres humanos que atue com segurança e eficácia em células senescentes patológicas. Estamos orgulhosos de que nossa equipe tenha desenvolvido o RLS-1496 em um candidato a medicamento tópico em menos de três anos desde o início do tratamento, duas vezes mais rápido do que a média da indústria1 via ALEMBIC™, nossa plataforma patenteada de descoberta de fármacos baseada em IA com tecnologia química SenTeCh™. Outros candidatos em nossa linha de produtos seguem cronogramas acelerados semelhantes, incluindo o RLS-1496 sistêmico, cujo início dos ensaios clínicos de fase 1 está previsto para 2026."

Sobre o ensaio clínico de fase 1 do RLS-1496

O delineamento do ensaio clínico visa avaliar os objetivos primários e secundários de segurança e os efeitos clínicos de doses únicas e múltiplas de RLS-1496 tópico, em comparação com o veículo (controle), em pacientes com psoríase em placas estável leve a moderada. Um objetivo secundário importante é avaliar os efeitos de RLS-1496 em lesões de psoríase alvo, utilizando uma medida comum de gravidade da psoríase, a Avaliação Global do Investigador modificada (mIGA), para avaliar a melhora. O ensaio será conduzido em um único centro nos Países Baixos, com cerca de 24 pacientes inscritos, iniciando com a aplicação de uma dose única, seguida por um protocolo de doses múltiplas.

O delineamento do estudo foi desenvolvido com base em informações importantes fornecidos pelo Conselho Consultivo Clínico (CAB) da Rubedo, liderado pela Diretora Médica da Rubedo e dermatologista, Mary Spellman. O CAB inclui os seguintes dermatologistas renomados, tanto clínicos como pesquisadores, que apoiam a Rubedo como consultores e assessores estratégicos e científicos:

Mark Lebwohl, MD, Professor e Presidente Emérito do Departamento de Dermatologia, Escola de Medicina Icahn no Monte Sinai, Nova York, NY

Ted Lain, MD, MBA, Diretor Executivo e Pesquisador Principal, Instituto de Pesquisa Clínica de Austin; CMO, Sanova Dermatology, Austin, TX

Zoe Draelos, MD, Fundadora da Dermatology Consulting Services, High Point, Carolina do Norte

Chris Griffiths, OBE MD FRCP, Professor Emérito de Dermatologia, Universidade de Manchester; Professor Adjunto de Dermatologia, Kings College of London, Londres, Inglaterra

O Dr. Lebwohl disse: "Como clínicos, estamos animados com o potencial uso do RLS-1496 como tratamento tópico para psoríase, outras doenças inflamatórias crônicas da pele e o próprio envelhecimento cutâneo. Como pesquisadores, estamos intrigados com o RLS-1496 como um potencial modulador de GPX4 pioneiro, desenvolvido para atuar seletivamente sobre células senescentes patológicas inflamatórias e tecidos circundantes. Este é um marco muito importante na ciência da longevidade, e estamos empolgados em trabalhar com a equipe da Rubedo para impulsionar esta ciência."

Sobre a modulação RLS-1496 e GPX4

O principal candidato da Rubedo, o RLS-1496, é um potencial modulador de GPX4 de primeira classe, capaz de alterar doenças, visando seletivamente células senescentes patológicas "zumbis" que causam doenças degenerativas crônicas e condições associadas a processos biológicos de envelhecimento. Estas doenças incluem imunologia e inflamação (I&I), dermatologia e envelhecimento da pele, síndrome metabólica (obesidade, diabetes, fibrose hepática), sarcopenia e doenças neurodegenerativas.

A GPX4 é uma importante enzima reguladora de antioxidantes que protege células e tecidos dos danos causados ??pelos radicais livres, sendo essencial para a sobrevivência celular. Em contraste, a deficiência de GPX4 está associadaàmorte celular regulada (RCD), sobretudoàferroptose. Em certas células patológicas, o envelhecimento está associado a um desequilíbrio na GPX4. Ao modular a GPX4 para estimular seletivamente a morte celular em células zumbi senescentes sensíveisàferroptose, o RLS-1496 pode ser capaz de eliminar estas células não apenas para combater doenças, mas também para auxiliar o correto funcionamento de células saudáveis.

Sobre a Rubedo Life Sciences

A Rubedo Life Sciences é uma empresa de biotecnologia em estágio clínico que desenvolve um amplo portfólio de medicamentos inovadores para rejuvenescimento celular seletivo, destinados a células envelhecidas que causam doenças crônicas relacionadasàidade. Nossa plataforma proprietária de descoberta de medicamentos ALEMBIC™, baseada em IA, desenvolve pequenas moléculas inovadoras e pioneiras para chegar seletivamente a células patológicas e senescentes, que desempenham um papel crucial na progressão de doenças pulmonares, dermatológicas, oncológicas, neurodegenerativas, fibróticas e outras doenças crônicas. Nosso principal candidato a medicamento, RLS-1496, um potencial modulador de GPX4 pioneiro na alteração de doenças, está atualmente em ensaios clínicos de fase I. A equipe de liderança da Rubedo é composta por líderes da indústria e pioneiros em química, tecnologia de IA, ciência da longevidade e ciências da vida, com experiência em desenvolver e comercializar medicamentos de grandes empresas farmacêuticas e de biotecnologia. A empresa tem sede em Sunnyvale, Califórnia, EUA, e escritórios em Milão, Itália. Para mais informações, acesse www.rubedolife.com.

Contato com investidores:

Diretor Comercial da Rubedo, Ali Siam

alisiam@rubedolife.com

781-974-9559

Contato de mídia:

Peter Collins

p.collins@togorun.com

908-499-1200