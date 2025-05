Solidus Labs revela Conformidade Baseada em Agentes: um novo modelo para operações de vigilância comercial

Solidus Labs, o definidor de categoria em vigilância comercial e monitoramento de risco para classes de ativos digitais e tradicionais, anunciou hoje o lançamento da Conformidade Baseada em Agentes, um modelo inovador para operações de vigilância que aproveita uma rede de agentes de IA para oferecer eficiência exponencial, precisão e inteligência em todo o ciclo de vida de investigação de vigilância comercial e monitoramento de transações.

As soluções de conformidade legadas não conseguiram acompanhar a rápida modernização e a crescente complexidade dos mercados mundiais. As equipes de conformidade são forçadas a trabalhar com uma colcha de retalhos de ferramentas desconexas e caras que não entregam resultados eficientes. Segundo a McKinsey, analistas de conformidade dedicam 80% de seu tempo a questões de baixo ou moderado risco, muitas vezes resolvendo falsos positivos repetidamente ou realizando trabalhos rotineiros. Esta ineficiência se estendeàdetecção de abusos de mercado: apesar dos enormes recursos e esforços investidos em tecnologia de conformidade, as empresas continuam enfrentando ações de cumprimento por manipulação falha. Pesquisas mostram que o abuso de mercado como negociação com informações privilegiadas ocorre em 20% das fusões e aquisições e em 5% dos anúncios de lucros trimestrais nos mercados dos EUA. De modo mais amplo, apenas 4% de Relatórios de Atividades Suspeitas (SARs) levam a investigações policiais. Isto não é uma falha de esforço; é uma falha de arquitetura.

Construído na plataforma proprietária da Solidus, HALO, a Conformidade Baseada em Agentes reinventa o modo como as instituições financeiras detectam, investigam e resolvem riscos de abuso de mercado. Ela substitui sistemas legados e fluxos de trabalho isolados por uma arquitetura unificada e baseada em inteligência, impulsionada por agentes autônomos de IA que auxiliam analistas humanos e operam em um ambiente de risco multidimensional.

"A Conformidade Baseada em Agentes é a única forma pela qual as equipes de conformidade podem estar adiante de complexidades emergentes, como negociação fora da plataforma 24 horas por dia, 7 dias por semana, maior participação do varejo e riscos elevados que carregam para crimes financeiros cibernéticos e manipulação entre produtos e mercados", disse Asaf Meir, Fundador e Diretor Executivo da Solidus Labs. "Nossa visão é simples: as operações de conformidade devem ser tão escaláveis, inteligentes e eficientes quanto os mercados que foram concebidos para proteger. A Conformidade Baseada em Agentes da Solidus oferece exatamente isto, ao solucionar a proliferação tecnológica, a fadiga de alertas, a escassez de talentos e os pontos cegos de vigilância que custam às empresas milhares de horas e podem chegar a bilhões de dólares em perdas e multas."

A HALO incorpora uma frota de agentes de IA desenvolvidos especificamente, cada um criado para otimizar um estágio específico do ciclo de vida da investigação de conformidade, desde o enriquecimento de sinais e correção de alertas até testes de modelos, fontes de inteligência OSINT, gestão de casos e relatórios regulatórios.

Tendo origem no ambiente altamente fragmentado e complexo das criptomoedas, a Conformidade Baseada em Agentes da Solidus é elaborada para o futuro em todas as classes de ativos, resultando em investigações 20 vezes mais rápidas e poupando até 5 horas de trabalho rotineiro por dia para analistas de conformidade. Como todas as soluções da Solidus Labs, ela foi desenvolvida em conjunto com a resposta regulatória, ao se alinhar às demandas atuais e em evolução dos modernos mercados financeiros, incluindo os imperativos das regulamentações de abuso de mercado nos EUA, UE e outras jurisdições de importância.

Preparada para impulsionar a próxima geração de operações de vigilância, a Conformidade Baseada em Agentes da Solidus já está ganhando força entre empresas financeiras com visão de futuro que buscam modernizar suas capacidades de conformidade e reduzir a tensão operacional.

Sobre a Solidus Labs

A Solidus Labs define a categoria de Conformidade Baseada em Agentes em vigilância comercial e monitoramento de riscos. Fundada em 2018 por veteranos do Goldman Sachs, a empresa combina o rigor de Wall Street, a inovação cripto-nativa e os princípios de segurança cibernética para reinventar a conformidade para a era financeira moderna. No centro está a HALO, uma plataforma baseada em risco e com tecnologia de IA, na qual instituições financeiras, empresas de criptomoedas e reguladores de todo o mundo confiam para impulsionar uma supervisão proativa e com base em inteligência, em qualquer produto, local ou classe de ativos.

