CCM Biosciences anuncia apresentação de dados sobre seu primeiro programa de medicamentos para AML na ASCO 2025

CCM Biosciences, uma empresa diversificada de descoberta e desenvolvimento farmacêutico, anunciou hoje a próxima apresentação de seu programa de medicamentos inibidores de FLT3 de próxima geração para leucemia mieloide aguda (AML) na Conferência Anual de 2025 da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO), que irá ocorrer de 30 de maio a 3 de junho em Chicago.

A leucemia mieloide aguda (AML) é a forma mais grave de leucemia, com poucas opções de tratamento, e uma neoplasia maligna causada com frequência por mutações no gene da tirosina quinase 3 semelhanteàFMS (FLT3). As mutações de duplicação interna em tandem (ITD) e do domínio da tirosina quinase (TKD) do FLT3, sobretudo D835 e F691, aparecem em cerca de 30% dos pacientes com AML, levando frequentemente a um prognóstico ruim e resistência às terapias existentes. Gilteritinibe (Xospata®; Astellas Pharma, projeção máxima de vendas anuais: US$ 1,5 bilhão) e Quizartinibe (Vanflyta®; Daiichi Sankyo) são dois inibidores de FLT3 aprovados pela FDA, sendo o primeiro aprovado apenas para AML reincidente/refratária e o último aprovado apenas para AML recém-diagnosticada. O Quizartinibe não tem como alvo mutações de resistênciaàTKD, enquanto a eficácia do Gilteritinibe nas mutações FLT3-ITD-D835 é limitada, não sendo eficaz contra a mutação 'gatekeeper' FLT3-ITD-F691, ambas muito comuns. O Crenolanibe (AROG/Pfizer) é um inibidor de FLT3, cuja NDA submetidaàFDA não aborda as indicações acima, cuja NDA foi previamente rejeitada pela FDA e que se une aos mutantes de FLT3 de modo menos firme do que o Gilteritinibe. Como consequência, há uma necessidade crucial de inibidores de FLT3 de próxima geração que possam abordar todas estas mutações.

Na ASCO 2025, a apresentação da CCM Biosciences "Inibidores novos, potentes e seletivos direcionados ao FLT3 para terapia de AML" na sessão Doenças Hematológicas Malignas - Leucemia, Síndromes Mielodisplásicas e Alotransplante (Abstrato nº: 6542, https://www.asco.org/abstracts-presentations/ABSTRACT502974) irá relatar a identificação de novos inibidores de FLT3 que podem tanto atingir a ITD de FLT3 como superar potencialmente a resistência mutacional aos inibidores de FLT3 aprovados pela FDA. Estes agentes são significativamente mais eficazes que o Gilteritinibe e têm aplicações clínicas potenciais significativas.

Os novos inibidores de FLT3 biodisponíveis via oral da CCM Biosciences (CCM-405 e CCM-445) são os primeiros candidatos a fármacos a superar a resistência mutacional ao domínio justamembrana de FLT3-ITD e ao domínio da tirosina quinase (TKD) (incluindo D835Y e F691L), superando significativamente os inibidores da geração atual citados anteriormente, tanto na ausência como na presença de mutações de resistência. Outros candidatos a fármacos experimentais relatados, capazes de abordar mutações de resistência do FLT3-ITD, apresentam farmacocinética deficiente, ligação significativa fora do alvo ou ambos.

A CCM Biosciences está promovendo candidatos clínicos de seu programa de inibidores de FLT3 para registro de novo medicamento experimental (IND) este ano, para início em ensaios clínicos tanto para AML com FLT3 positiva recém-diagnosticada como para AML com FLT3 positiva reincidente/refratária. Diversas falhas em ensaios clínicos de AML de concorrentes em 2024 apresentam um panorama atrativo para ensaios clínicos destes candidatos a medicamentos.

A empresa mantém parcerias ativas com empresas de biotecnologia e farmacêuticas para direitos de desenvolvimento conjunto em países selecionados. A CCM Biosciences, empresa irmã da empresa internacional de serviços químicos e farmacêuticos, PMC Group, Inc., também é expositora de destaque na ASCO 2025 - https://asco25.myexpoonline.com/co/ccm-biosciences - e irá apresentar seus programas de medicamentos e as modernas plataformas utilizadas para descobri-los e desenvolvê-los.

A CCM Biosciences é uma empresa de biotecnologia diversificada dedicada a descobrir e desenvolver novos medicamentos, incluindo pequenas moléculas, terapias genéticas, produtos biológicos e nanomedicamentos, em diversas subsidiárias corporativas. As plataformas patenteadas de descoberta de medicamentos da CCM foram desenvolvidas no Chakrabarti Advanced Technology, um instituto de P&D com financiamento privado, fundado em 2010 por cientistas dos EUA, França e Índia, e com publicações em jornais científicos de ponta, incluindo PNAS, Nucleic Acids Research, Physical Review, e jornais da American Chemical Society, Biophysical Society e do Nature Publishing Group. Estas plataformas são complementadas por organizações contratadas de pesquisa, desenvolvimento e fabricação (CRDMO) do PMC Group, empresa irmã da CCM Biosciences e uma empresa química e farmacêutica internacional com cerca de US$ 1 bilhão em receita anual.

