CCM Biosciences anuncia apresentação de dados sobre seu primeiro programa de medicamentos para NSCLC na ASCO 2025

CCM Biosciences, uma empresa diversificada de descoberta e desenvolvimento farmacêutico, anunciou hoje a próxima apresentação de seu programa de medicamentos inibidores de EGFR de 4ª geração para câncer de pulmão com células não pequenas (NSCLC) na Conferência Anual de 2025 da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO), que irá ocorrer de 30 de maio a 3 de junho em Chicago.

O NSCLC, responsável por 80% dos casos de câncer de pulmão, é a causa mais comum de morte por câncer em todo o mundo. Mutações ativadoras do receptor do fator de crescimento epidérmico (EGFR) (Del19 ou L858R) são os principais fatores oncogênicos de NSCLC. O NSCLC com EGFR positivo representa cerca de 30% de todos os casos diagnosticados de NSCLC (um tamanho de mercado semelhante ao do NSCLC com PD-L1 positivo, abordado pelo medicamento mais vendido do mundo, Keytruda®). O padrão atual de tratamento para NSCLC com EGFR positivo é composto por inibidores de 3a geração, em particular, o Osimertinibe (Tagrisso®), cujas vendas anuais superam US$ 6 bilhões. A maioria dos pacientes tratados com inibidores de tirosina quinase (TKIs) irá desenvolver eventualmente mutações de resistência, incluindo a mutação T790M. O Osimertinibe, um TKI covalente de 3ª geração, é eficaz contra a mutação de resistência T790M e previne seu aparecimento, caso seja administrado como terapia de primeira linha. Contudo, o tratamento com Osimertinibe induz inevitavelmente a mutações adicionais, sobretudo a mutação C797S, bem como vários mecanismos de resistência fora do alvo. Até o momento, não há terapias aprovadas capazes de superar a resistência mutacional ou não mutacional aos TKIs de 3ª geração. Assim, há uma necessidade médica urgente e não satisfeita de desenvolver inibidores de EGFR de próxima geração que superem estas formas de resistência. Embora bilhões de dólares tenham sido investidos nos últimos anos no desenvolvimento de inibidores de EGFR de 4a geração que superam a resistência do tumor a inibidores de 3a geração, devidoàdiversidade de mecanismos de resistência, estes inibidores não conseguiram avançar além dos ensaios clínicos em estágio inicial.

Na ASCO 2025, a apresentação da CCM Biosciences "Novos, potentes e seletivos inibidores de 4ª geração direcionados ao EGFR para terapia de NSCLC" na sessão Câncer de pulmão – Células não pequenas – Metastático (Abstrato nº: 8622, https://www.asco.org/abstracts-presentations/ABSTRACT495872) irá relatar os novos inibidores de EGFR de 4a geração, biodisponíveis via oral (CCM-205, CCM-245 e CCM-308) que podem superar a resistência no alvo e fora do alvo em modelos de câncer de pulmão, superando significativamente os inibidores de 4a geração diante da resistência a inibidores de 3a geração, tendo aplicações clínicas potencialmente significativas. Além de sua potente atividade como monoterapias, CCM-205 e CCM-245 são altamente eficazes em combinação com inibidores de EGFR de 3a geração, bem como anticorpos anti-EGFR, nenhum dos quais podendo manter ou regredir o volume do tumor na presença de resistência como monoterapias.

A CCM Biosciences está promovendo candidatos clínicos de seu programa de inibidores de EGFR para registro de novos medicamentos experimentais (IND) este ano, para início em ensaios clínicos. A empresa está ativa em fazer parcerias com empresas de biotecnologia e farmacêuticas para direitos de desenvolvimento conjunto em países selecionados. A CCM Biosciences, empresa irmã da empresa internacional de serviços químicos e farmacêuticos, PMC Group, Inc., também é expositora de destaque na ASCO 2025 - https://asco25.myexpoonline.com/co/ccm-biosciences - e irá apresentar seus programas de medicamentos e as modernas plataformas utilizadas para descobri-los e desenvolvê-los.

Sobre a CCM Biosciences

A CCM Biosciences é uma empresa de biotecnologia diversificada dedicadaàdescoberta e ao desenvolvimento de novos medicamentos, incluindo pequenas moléculas, terapias genéticas, produtos biológicos e nanomedicamentos, em várias subsidiárias corporativas. As plataformas patenteadas de descoberta de medicamentos da CCM foram desenvolvidas no Chakrabarti Advanced Technology, um instituto de P&D com financiamento privado, fundado em 2010 por cientistas dos EUA, França e Índia, e com publicações em jornais científicos de ponta, incluindo PNAS, Nucleic Acids Research, Physical Review, jornais da American Chemical Society, Biophysical Society e do Nature Publishing Group. Estas plataformas são complementadas por organizações contratadas de pesquisa, desenvolvimento e fabricação (CRDMO) do PMC Group, a empresa irmã da CCM Biosciences, bem como uma empresa química e farmacêutica internacional com cerca de US$ 1 bilhão em receita anual, que permite a descoberta e o desenvolvimento de medicamentos totalmente integrados.

