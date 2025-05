Instituto de Inovação Tecnológica e AI71 cooperam com Amazon Web Services para expandir inovações de IA nos EAU e mais além

O Instituto de Inovação Tecnológica (TII) de Abu Dhabi, criador da série Falcon de modelos de IA e soluções de segurança e privacidade com classificação mundial, bem como a AI71, uma empresa líder em IA de Abu Dhabi que fornece produtos empresariais personalizados, vêm cooperando com a Amazon Web Services (AWS) para expandir o acesso a modelos e soluções de IA feitos nos EAU.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250521200410/pt/

Technology Innovation Institute and AI71 Collaborate with Amazon Web Services to Scale AI Innovations in the UAE and Beyond (photo: AETOSWire)

Ao combinar o conhecimento técnico do TII em grandes modelos de linguagem (LLMs), a experiência da AI71 em criar agentes avançados de IA e serviços de aprendizagem automática com base em nuvem de liderança mundial da AWS, profissionais do mundo todo terão acesso simplificado ao Falcon e soluções de IA personalizadas que transformam o modo como as pessoas vivem e trabalham.

O TII já oferece vários LLMs do Falcon através do Amazon SageMaker, sendo que os modelos mais recentes também estarão disponíveis no Amazon Bedrock Marketplace. A série Falcon apresenta uma ampla gama de modelos que têm consistentemente se classificado entre os de melhor desempenho a nível mundial, oferecendo soluções escaláveis ??para diversas necessidades de IA. Empresas e desenvolvedores poderão integrar o Falcon em seus aplicativos mediante APIs com pagamento conforme o uso, reduzindo a necessidade de grandes volumes de poder computacional.

Os produtos da AI71, projetados para capacitar profissionais de vários setores através de automação seletiva e fluxos de trabalho agênticos, já estão disponíveis no AWS Marketplace, dando acesso a milhões de clientes ao redor do mundo. A AI71 também irá trabalhar com a AWS para acelerar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de produtos essenciais mediante prototipagem rápida e acesso antecipado.

Além de aumentar a adoção de modelos e produtos de IA, o TII e a AI71 visam promover a inovação em conjunto em diversas áreas importantes com uso de tecnologia e soluções da AWS:

Aumentando o acesso a ferramentas de privacidade e segurança cibernética: O PetalGuard do TII, uma solução de preservação de privacidade projetada para melhorar a privacidade e a proteção de dados, também estará disponível no AWS Marketplace, simplificando a adoção de tecnologias avançadas que priorizam a privacidade por organizações ao redor do mundo.

O PetalGuard do TII, uma solução de preservação de privacidade projetada para melhorar a privacidade e a proteção de dados, também estará disponível no AWS Marketplace, simplificando a adoção de tecnologias avançadas que priorizam a privacidade por organizações ao redor do mundo. Aumentando a privacidade da IA: O TII e a AWS irão trabalhar em conjunto em pesquisas criptográficas, incluindo criptografia totalmente homomórfica e computação multipartidária, para promover tecnologias de aprendizagem automática de IA seguras e que preservem a privacidade.

O TII e a AWS irão trabalhar em conjunto em pesquisas criptográficas, incluindo criptografia totalmente homomórfica e computação multipartidária, para promover tecnologias de aprendizagem automática de IA seguras e que preservem a privacidade. Inovação de produtos e expansão mundial: A AI71 e a AWS irão trabalhar em conjunto para fazer protótipos e lançar novas soluções de IA agêntica com rapidez adaptadas às necessidades de empresas e governos.

A AI71 e a AWS irão trabalhar em conjunto para fazer protótipos e lançar novas soluções de IA agêntica com rapidez adaptadas às necessidades de empresas e governos. Desenvolvimento de talentos em IA: A AWS também irá ajudar a intensificar os programas de treinamento da AI71, com uso de certificações executivas respaldadas pela AWS para criar credenciais de IA reconhecidas pelo setor.

Juntas, as três organizações pretendem se tornar o parceiro de referência para governos, instituições e países que buscam soluções práticas de IA e de classe mundial em grande escala.

"No TII, estamos comprometidos em expandir os limites da pesquisa aplicada para gerar impacto no mundo real. Ao trazer o Falcon e outros produtos de IAàAWS, preenchemos a lacuna entre a inovação de ponta e a aplicação no mundo real. Uma parte importante desta missão é nosso avanço na aprendizagem automática que preserva a privacidade, com novas estruturas que protegem os dados durante todo o ciclo de vida da IA. Também estamos tornando a IA de ponta, baseada em pesquisa, mais acessível e colocando a tecnologia dos EAU no mapa em um mercado dominado por algumas empresas tradicionais", disse a Dra. Najwa Aaraj, Diretora do TII.

"Na AI71, desenvolvemos a próxima geração de poderosos aliados de IA, concebidos para redefinir o funcionamento das indústrias. A parceria com a AWS nos permite expandir com mais rapidez, ampliar nossas ofertas e nos desenvolver em mercados internacionais com maior velocidade e impacto. Ela serve como um catalisador para testar, refinar e fortalecer nossos produtos além das fronteiras regionais, ao acelerar a inovação, estimular novos modelos de negócios e consolidar parcerias confiáveis ??com empresas, governos e instituições para impulsionar a adoção empresarial de IA", disse Chiara Marcati, Diretora de Consultoria e Negócios de IA da AI71.

"A AWS sente orgulho de avançar em nossa cooperação com o TII e a AI71, ao levar o poder dos modelos Falcon a um público mais amplo", disse Tanuja Randery, Vice-Presidente da AWS para Europa, Oriente Médio e África. "Juntos, capacitamos os clientes a criar aplicativos inovadores com tecnologia de IA em diversos setores, de serviços financeiros a saúde, mantendo o controle sobre seus dados."

Ao oferecer o Falcon através da Amazon Bedrock, damos aos clientes a opção e a flexibilidade de aproveitar estes modelos de ponta em um ambiente seguro e de alto desempenho. Treinados na infraestrutura da AWS, os modelos Falcon continuam impressionando tecnólogos de todo o mundo, que coloca os EAU na vanguarda da grande corrida mundial de inovação em IA, vindo a transformar governos, empresas, cultura e sociedade.

Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250521200410/pt/

Victoria Meven

Victoria.meven@edelman.com