Cirion nomeia Santiago Londoño presidente da Unidade de Conectividade

A Cirion Technologies, um provedor de infraestrutura digital e tecnologia na América Latina, anunciou a nomeação de Santiago Londoño como presidente da sua unidade de negócios de Conectividade.

A nomeação de Santiago destaca o compromisso da Cirion em melhorar suas soluções de conectividade e impulsionar o crescimento na região.

Santiago traz mais de 25 anos de experiência internacional nos setores de telecomunicações, tecnologia, TI e serviços profissionais. Ele ocupou cargos executivos em empresas como Millicom, Liberty Latin America, Despegar.com e McKinsey & Company, onde liderou transformações em grande escala e alcançou crescimento sustentado na América Latina, Estados Unidos e Europa.

Em seu novo cargo, Santiago será responsável por desenvolver e implementar planos estratégicos de negócios alinhados com a visão e os objetivos da Cirion. Ele supervisionará as áreas de Vendas, Operações, Produtos e Sucesso do Cliente, com o objetivo de criar uma cultura de alto desempenho, colaboração e inovação. A liderança de Santiago se concentrará em impulsionar o crescimento da receita, a rentabilidade e a alocação de capital.

“Estamos muito felizes em dar as boas-vindas a Santiago à Cirion Technologies. Sua ampla experiência e histórico comprovado na indústria fazem dele o líder ideal para impulsionar nossa unidade de negócios de Conectividade”, disse Facundo Castro, CEO da Cirion Technologies. “A experiência de Santiago será inestimável enquanto continuamos a expandir nossas soluções de conectividade e oferecer um valor excepcional aos nossos clientes”.

Santiago sucede a Leonardo Barbero, que deixou a Cirion após 33 anos para buscar projetos pessoais.

“Sinto-me honrado em me juntar à Cirion Technologies neste momento da história da empresa. Espero liderar a unidade de negócios de Conectividade e trabalhar com a equipe para impulsionar uma transformação e crescimento. Juntos, continuaremos a oferecer soluções que atendam às necessidades dos clientes da Cirion”, disse Santiago Londoño.

A Cirion Technologies conta com o apoio da Stonepeak, uma empresa de investimentos alternativos especializada em infraestrutura e ativos reais. O portfólio global da Stonepeak inclui extensos investimentos em infraestrutura digital crítica, posicionando a Cirion como um jogador-chave no mercado latino-americano.

Sobre a Cirion

A Cirion é uma empresa provedora de infraestrutura digital e tecnologia, oferecendo um conjunto abrangente de serviços de colocation, infraestrutura de data center, conectividade e serviços de redes de fibra terrestre e submarina. A Cirion atende mais de 5.500 clientes multinacionais e com sede na América Latina, incluindo empresas, agências governamentais, hyperscalers, provedores de serviços, operadoras, ISPs e outras empresas líderes. A Cirion possui e opera um portfólio de redes e data centers próprios, com ampla cobertura abrangendo toda a região da América Latina.





Website: http://www.ciriontechnologies.com