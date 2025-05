Cemitério Campo Grande recebe obras de pavimentação

O Grupo Maya, responsável pela administração do Cemitério Campo Grande, localizado na zona sul da capital paulista, iniciou nas última semanas as obras de requalificação da pavimentação da unidade, após autorização formal da SP Regula. O projeto prevê a revitalização de mais de 34 mil metros quadrados de vias internas — equivalente a aproximadamente cinco campos de futebol padrão Fifa — com conclusão prevista para o final de 2025.



A intervenção será realizada em duas etapas principais:



1 - Reforma Asfáltica (CBUQ): prevista para ocorrer até junho de 2025, esta fase contempla a aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) em 10.472 m² das principais vias do cemitério, incluindo:

- Entrada principal até a administração



- Ruas de circulação de sepultamentos



- Vias de acesso às gavetas verticais de sepultamentos



- Entrada da administração, utilizada pelos munícipes para acesso aos velórios



2 - Reforma Estrutural com Concreto Armado: Programada para os meses de julho e agosto de 2025, esta etapa abrangerá a substituição de trechos danificados por pavimentação em concreto armado, totalizando 12.884.84m².



A fase final, prevista para setembro e outubro de 2025, incluirá a conclusão da pavimentação asfáltica nos 11.571 m² restantes das vias internas.



"A requalificação do pavimento é fundamental para garantir segurança, acessibilidade e dignidade a todos que frequentam a unidade. Estamos comprometidos em conduzir essa obra com a máxima responsabilidade técnica e respeito às famílias", afirmou Ricardo Gontijo, CEO do Grupo Maya.



O projeto está alinhado às normas técnicas brasileiras e atende às exigências estabelecidas no contrato de concessão, com um investimento total estimado em cerca de R$ 3 milhões, já previsto no caderno de encargos contratual.



Além das obras de pavimentação no Cemitério Campo Grande, o Grupo Maya está realizando melhorias estéticas provisórias nos cemitérios da Lapa, Lageado, Parelheiros e Saudade, incluindo instalação de placas de sinalização modernas, pintura interna e externa dos muros, guias e calçadas e reforma de fachadas. O Cemitério de Parelheiros não está incluído na reforma da fachada devido ao seu status de tombamento histórico.



Para minimizar o impacto nas atividades do cemitério, parte das obras será realizada fora do horário comercial, especialmente nas vias utilizadas para sepultamentos. O Grupo Maya também se comprometeu a emitir laudos técnicos e manter atualizados os registros das atividades por meio de diários de obra, que serão encaminhados à fiscalização municipal.