Wizard by Pearson e Botafogo firmam parceria

A Wizard by Pearson, empresa que faz parte da Pearson, especialista aprendizagem, anuncia uma parceria com o Botafogo de Futebol e Regatas, reforçando suas soluções de aprendizagem contínua e seu posicionamento de marca. Como parte desta colaboração, a Wizard by Pearson concederá bolsas de estudo integrais de inglês para os colaboradores do clube, para fortalecer habilidades linguísticas para o desenvolvimento profissional e pessoal.

“Acreditamos no poder da educação e do esporte. Esta parceria não só amplia nosso compromisso com o desenvolvimento na aprendizagem no idioma, mas também reforça nossa presença estratégica em territórios de visibilidade midiática”, destaca Fernando Lugó, Diretor de Marketing Latam da Pearson.

“Essa parceria com a Wizard reforça nosso compromisso com o desenvolvimento dos nossos colaboradores. Acreditamos que investir em educação é investir no futuro do Clube, e oferecer bolsas integrais é uma maneira concreta de valorizar quem faz o Botafogo acontecer no dia a dia”, explica Marcelo Furtado, Diretor Comercial do Botafogo.

As bolsas de estudo incluem matrícula, mensalidade e material didático completo por um ano, proporcionando acesso facilitado ao aprendizado de inglês de alta qualidade. A marca Wizard by Pearson também estará presente em ativações físicas e digitais nos estádios, centros de treinamento e redes sociais do Botafogo.

“A parceria com o Botafogo não apenas fortalece nossa presença no mercado esportivo, mas também nos permite impactar a vida dos colaboradores do clube, oferecendo oportunidades de desenvolvimento pessoal. A falta de conhecimento em inglês pode ser um dos principais entraves para o crescimento profissional, especialmente em um mercado cada vez mais competitivo”, completa Lugó. A iniciativa ainda prevê acesso exclusivo às escolas oficiais do Botafogo para ações de marketing direcionadas à captação de novos alunos, além de atividades de trade marketing nas lojas oficiais do clube.

Miguel Baptista, diretor de Marketing Regional da Wizard by Pearson no Rio de Janeiro, conta que a parceria é resultado de uma construção de relacionamento de valor com a comunidade. “Acreditamos que a educação e esporte têm um poder transformador e desde o início, a ideia foi conectar a Wizard a algo que fizesse sentido localmente, por meio de um trabalho em conjunto. Estamos mobilizando os franqueados com muito entusiasmo, certos do impacto que essa iniciativa trará para a marca e para a comunidade”, conclui.

