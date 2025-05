Visa lança Visa Commercial Integrated Partners para turbinar ecossistema de fintechs

Visa (NYSE:V), líder mundial em pagamentos digitais, anunciou o Visa Commercial Integrated Partners, um novo programa desenvolvido para aperfeiçoar a conectividade entre fintechs e produtos Visa Commercial através de sua plataforma comercial. A Visa disponibilizará APIs avançadas para incorporar produtos Visa aos aplicativos de parceiros de negócios, além de oferecer essas integrações a seus clientes - instituições financeiras - permitindo que proporcionem experiências de pagamento novas e integradas a seus clientes empresariais.

Capacitando fintechs e instituições financeiras

O Visa Commercial Integrated Partners fornece o ecossistema, a tecnologia e a estrutura para fintechs inovadoras e outros provedores de aplicativos de negócios, a fim de integrar funcionalidades de pagamento em suas plataformas com facilidade e habilitar credenciais Visa oferecidas pelos emissores do Visa Commercial.

Por exemplo, o programa Visa Commercial Integrated Partners permite que instituições financeiras que utilizam a plataforma comercial da Visa ofereçam a seus clientes soluções virtuais de pagamento e dados, em vez de efetuar integrações técnicas diretas com estes aplicativos, como plataformas de ERP ou de gestão de frotas. Isto ajuda as instituições financeiras a evitar longos e custosos processos de desenvolvimento técnico e investimentos em recursos.

Um dos primeiros parceiros da Visa no programa, a Car IQ, líder em tecnologia de frotas e veículos, está viabilizando a integração com a plataforma comercial. Em breve, os clientes poderão acessar o software Car IQ para seus clientes empresariais e habilitar pagamentos no aplicativo com cartões virtuais em postos de combustível, sem necessidade de integração ou desenvolvimentos complexos de fornecedores, o que pode poupar de 18 a 24 meses de diligência devida, trabalho de integração e gestão de projetos.

Isto também beneficia os parceiros comerciais da Visa no programa, pois reduz o tempo e os custos de desenvolvimento, ao possibilitar que as fintechs concentrem-se na inovação e na melhoria das experiências dos clientes, enquanto oferecem a seus clientes a capacidade de fazer pagamentos com as credenciais existentes do cartão comercial (Commercial Card).

As instituições financeiras podem aproveitar o Visa Commercial Integrated Partners para oferecer aos clientes melhores soluções de pagamento, como pagamentos em ERPs, gestão de despesas, aplicativos para dispositivos móveis e veículos, tokenização mediante cartões virtuais, controles de transações mais elaborados e dados aprimorados sobre liquidações. Isto não apenas melhora a experiência do cliente, mas também intensifica a oferta de cartões comerciais da instituição e sua posição competitiva no mercado.

Através do Visa Commercial Integrated Partners, as instituições financeiras podem acessar parceiros de fintech pré-avaliados e já integradosàVisa, o que impulsiona a adoção e implementação mais rápidas.

"O Visa Commercial Integrated Partners representa um avanço significativo em nossa missão de capacitar provedores de tecnologia financeira e instituições financeiras com soluções inovadoras de pagamento digital", afirma Darren Parslow, Diretor Global de Soluções Comerciais da Visa. "Ao aproveitar nossa rede e APIs Comerciais, permitimos que nossos parceiros inovem com mais rapidez, reduzam custos de desenvolvimento e distribuição, e ofereçam experiências de pagamento superiores a seus clientes. Isto destaca o compromisso da Visa em impulsionar o futuro dos pagamentos digitais e apoiar o crescimento do ecossistema de fintechs a nível mundial."

"Nossa infraestrutura de pagamento digital permite que os bancos emissores ofereçam aos clientes comerciais uma solução de frota que permitirá aos mesmos conectar os veículos da frota diretamenteàlinha de crédito Visa existente", diz Sterling Pratz, Fundador e Diretor Executivo da Car IQ. "Acreditamos que transformar o veículo em uma credencial de pagamentos Visa para combustível, pedágios e serviços irá ajudar os bancos a recuperar os gastos com a frota que atualmente são perdidos para programas de cartão tradicionais e redes privadas."

Alcance mundial com implementação local

O Visa Commercial Integrated Partners foi criado para dar suporte a uma rede mundial de parceiros comerciais, ao mesmo tempo em que atende às necessidades do mercado local. A cooperação com fintechs e instituições financeiras regionais ajuda a garantir que as soluções Visa sejam relevantes e efetivas em diferentes mercados.

O programa tem por base uma estrutura internacional, permitindo modelos de contratação consistentes, privacidade de dados, integrações tecnológicas, riscos e padrões de segurança em todo o mundo. A Visa também trabalha em estreita cooperação com parceiros regionais para adaptar soluções às necessidades específicas do mercado, ao respaldar uma gama diversificada de parceiros, desde empresas internacionais até startups locais.

Inovação contínua

A Visa se dedica a impulsionar a inovação no setor de pagamentos, e o Visa Commercial Integrated Partners fornece aos parceiros comerciais acesso às mais recentes tecnologias de pagamento, que permite melhoria contínua e adaptação às tendências e necessidades emergentes.

A Visa convida fintechs a se unir ao programa Visa Commercial Integrated Partners e instituições financeiras para permitir que parceiros comerciais e seus portfólios sejam parte do futuro dos pagamentos.

Para mais informações sobre o programa Visa Commercial Integrated Partners e como participar, acesse Visa Commercial Integrated Partners | Visa.

Sobre a Visa Inc.

A Visa (NYSE: V) é líder mundial em pagamentos digitais, facilitando transações entre consumidores, comerciantes, instituições financeiras e entidades governamentais em mais de 200 países e territórios. Nossa missão é conectar o mundo por meio da rede de pagamentos mais inovadora, conveniente, confiável e segura, permitindo que indivíduos, empresas e economias prosperem. Acreditamos que as economias com inclusão de todos, em todos os lugares, valorizam todos em todos os lugares e consideram o acesso como fundamental para o futuro da movimentação de dinheiro. Saiba mais em Visa.com.

