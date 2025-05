FACERES sedia II Jornada de Saúde dos Povos Indígenas

A Faculdade de Medicina FACERES realiza no dia 21 de maio, a II Jornada de Saúde da População Indígena, com o tema “O consultório na floresta: desafios e estratégias para assistência médica em territórios tradicionais”. O evento será on-line e gratuito, e contará com a participação da Dra. Carla Rodrigues, médica que atuou na linha de frente da emergência sanitária Yanomami em 2023.

Em sua palestra, a Dra. Carla compartilha os desafios enfrentados na assistência médica em comunidades isoladas, onde o “consultório” muitas vezes se dá sob a sombra de árvores, e os meios de transporte incluem canoas ou helicópteros. A médica, que é supervisora do Mais Médicos no DSEI Yanomami, descreve como a medicina se adapta a contextos extremos, como malária, desnutrição grave, e até partos realizados sob lamparinas, em aldeias sem eletricidade.

A Jornada de Saúde Indígena deseja mostrar que a medicina vai além dos hospitais bem equipados e da técnica. “A atuação da Dra. Carla Rodrigues em território Yanomami representa uma prática médica em contextos de saúde intercultural, exigindo competências específicas como a importância da adaptação, do respeito às culturas e do compromisso com populações historicamente negligenciadas”, declara Araré Carvalho, professor e organizador do evento.

Dra. Carla também relatou a experiência da medicina em comunidades indígenas no artigo “O chamado da floresta”, abordando como o “prontuário” é a memória coletiva dos pajés, e os remédios incluem plantas tradicionais. Ela compartilha as dificuldades logísticas, com algumas equipes enfrentando jornadas de até 15 dias para chegar a aldeias e entregar medicamentos.

Inscrições gratuitas no site da faculdade.

