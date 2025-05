Faltam cinco meses para a Prova Nacional Docente

Com a Prova Nacional Docente (PND) marcada para outubro de 2025, o preparatório Os Pedagógicos promove um evento on-line e gratuito para auxiliar candidatos que buscam uma vaga no magistério público. As aulas serão realizadas nos dias 19, 20 e 21 de maio, sempre às 19h.

O encontro tem como foco unir teoria e prática, com resolução de questões e orientações de professores experientes. "A proposta é ser direto ao ponto, ajudando o candidato a otimizar o tempo de preparação", afirma Carlinhos Costa, sócio-diretor do Os Pedagógicos.

Durante os três dias de aula ao vivo, os participantes terão acesso a estratégias de organização dos estudos, análise completa da estrutura da PND, dicas para quem está começando do zero, cronograma realista para os próximos cinco meses, planejamento semanal por disciplina, indicação de materiais e práticas de revisão, entre outros. "O cronograma proposto considera o tempo real até a prova, equilibrando teoria, exercícios, produção ativa e revisão", explica Carlinhos.

O que é a PND?

Criada pelo Ministério da Educação (MEC) como parte do programa Mais Professores para o Brasil, a PND será utilizada por redes públicas estaduais e municipais como critério para a contratação de docentes da educação básica. A prova poderá substituir ou complementar os concursos tradicionais, e as redes têm até o dia 15 de junho para aderirem à prova. Até o momento, 1.041 municípios e 14 estados já confirmaram adesão ao exame.

Sobre a prova, segundo William Dornela, também sócio-diretor do Os Pedagógicos, a PND deve seguir um formato similar ao do Enade, com foco nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Formação Docente. "Quem já estuda para concursos municipais e estaduais estará um passo à frente, mas graduandos também podem participar em igualdade de condições", afirma.

O conteúdo da prova deve contemplar os seguintes temas: fundamentos da educação (história, teorias pedagógicas, legislação), processos de ensino e aprendizagem, práticas pedagógicas (avaliação, gestão, interdisciplinaridade) e temas atuais e contexto socioeducacional.

Serviço

Aulas gratuitas de preparação para a PND

Datas: 19, 20 e 21 de maio (segunda a quarta-feira)

Horário: 19h

Modalidade: on-line

Mais informações e inscrições gratuitas: https://www.instagram.com/ospedagogicos/

Website: https://www.instagram.com/ospedagogicos/